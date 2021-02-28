12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии обнаружили хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Ее чудом не заметили черные археологи.
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Недалеко от города Помпеи в Италии археологи обнаружили «почти неповрежденную» римскую колесницу.
Исследователи из археологического парка «Помпеи» назвали находку «открытием, не имеющим аналогов в стране».
Большая церемониальная четырехколесная колесница была найдена рядом с конюшнями древней загородной виллы Civita Giuliana, где еще в 2018 году археологи обнаружили останки лошадей. Она украшена железными, бронзовыми и оловянными деталями.
Ученые также нашли остатки дерева, веревок и цветов, которыми украшали колесницу. Ее использовали для особых случаев — парадов и праздничных шествий.
Археологи спешат исследовать окрестности Помпеев, где все чаще промышляют черные археологи, сообщает AFP. Исследователи назвали настоящей удачей то, что мародеры, копая тоннель, пропустили помещение, в котором колесница пролежала почти 2 тысячи лет. В самих Помпеях и его окрестностях неисследованными остаются еще около 20 гектаров.
Анна Лысенко