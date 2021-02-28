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13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лондон «оккупировали» крысы

В городе резко возросло количество жалоб на грызунов.

Во время локдауна в столице Великобритании Лондоне резко увеличилось количество крыс.

По данным Британской ассоциации по борьбе с вредителями (BPCA), активность грызунов выросла на 51% во время карантина весной 2020 года и на 78% во время нового локдауна в ноябре. Цифры за 2021 год в организации еще не подсчитали, но они обещают быть не менее впечатляющими. Сейчас местные советы в 32 районах Лондона получают до 100 жалоб на крыс в день.

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В комментарии CNN один из сотрудников ассоциации Пол Клейдон отметил, что получает больше 20 вызовов в неделю, тогда как до пандемии их было не больше 10. При этом далеко не все домовладельцы обращаются за помощью, пытаясь избавиться от вредителей самостоятельно с помощью ловушек и яда.

Эксперты затрудняются ответить, сколько крыс обитает в Лондоне, но эта цифра может составлять от 9 до 20 миллионов. Грызуны при этом размножаются чрезвычайно быстро. Всего одна пара крыс за год может стать родоначальницей целой «династии» из 1250 особей. Увеличиваются и размеры грызунов: все чаще встречаются настоящие гиганты длиной до 40 см.

Анна Лысенко

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