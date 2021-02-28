14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец выиграл полмиллиона долларов благодаря печенью с предсказаниями
Невероятная удача.
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Невероятная удача.
Житель Флориды Эрнесто Сорзано выиграл в лотерею 500 тысяч долларов благодаря «счастливым» цифрам из печенья с предсказанием, сообщает CNN.
Сорзано получил печенье в китайском ресторанчике, куда забежал купить на обед жареный рис с креветками. Вскоре он по привычке приобрел билет местной лотереи и решил в шутку обвести цифры из предсказания.
После уплаты всех налогов Сорзано унес домой 354 тысячи долларов. Сейчас мужчина переезжает в Северную Каролину и планирует потратить часть денег на обустройство в новом месте.
Анна Лысенко