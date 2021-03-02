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10:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (фото)

Вспоминаем самые яркие события в жизни президента СССР в фотогалерее.

38
фотографий
38
фотографий
38
фотографий

2 марта последнему главе СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет.

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Еще в апреле прошлого года Михаил Сергеевич был признан самым долгоживущим российским правителем в истории. До этого рекорд принадлежал Александру Керенскому, который фактически руководил страной в 1917 году. Он прожил 89 лет, 1 месяц и 7 дней.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Ставропольского округа Северо-Кавказского края. В 1985 году он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, а 15 марта 1990 года стал первым и последним президентом в истории Советского Союза.

В период деятельности Горбачева как главы государства в СССР произошли серьезнейшие изменения, имевшие глобальные последствия: попытка реформирования советской системы — так называемая перестройка, окончание холодной войны, вывод советских войск из Афганистана, распад СССР и Варшавского блока.

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