10:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (фото)
Вспоминаем самые яркие события в жизни президента СССР в фотогалерее.
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2 марта последнему главе СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет.
Еще в апреле прошлого года Михаил Сергеевич был признан самым долгоживущим российским правителем в истории. До этого рекорд принадлежал Александру Керенскому, который фактически руководил страной в 1917 году. Он прожил 89 лет, 1 месяц и 7 дней.
Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Ставропольского округа
В период деятельности Горбачева как главы государства в СССР произошли серьезнейшие изменения, имевшие глобальные последствия: попытка реформирования советской системы — так называемая перестройка, окончание холодной войны, вывод советских войск из Афганистана, распад СССР и Варшавского блока.