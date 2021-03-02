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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружена «секретная» пещера исчезающих тюленей

Фотоловушка запечатлела трех детенышей редких животных.

Источник: SPOT/Monk Seal Project

Фотоловушки, установленные на побережье Северного Кипра, помогли ученым обнаружить ранее неизвестный «приют» одного из самых редких в мире видов тюленей.

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Как показали снимки, в «секретной» пещере отдыхают и размножаются средиземноморские тюлени-монахи, известные также как белобрюхие тюлени. В мире осталось всего около 700 особей этого вида. На фотографии попали сразу три детеныша тюленей, сообщает Phys.org.

Исследователи наблюдают за местами отдыха и размножения белобрюхих тюленей, чтобы можно было их защитить. Этим редким животным подходят только пещеры определенного типа, и количество таких мест невелико.

В 2007 году ученые обследовали побережье Северного Кипра и нашли только 39 подходящих для белобрюхих тюленей мест. К настоящему времени часть этих пещер уже разрушена — Северный Кипр начинает восстанавливать туризм и строит на побережье отели.

Сейчас исследователи и зоозащитники работают с рыбаками и правительством, чтобы выявлять места обитания тюленей и добиваться для них охранного статуса.

Анна Лысенко

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