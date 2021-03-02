14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружена «секретная» пещера исчезающих тюленей
Фотоловушка запечатлела трех детенышей редких животных.
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Фотоловушки, установленные на побережье Северного Кипра, помогли ученым обнаружить ранее неизвестный «приют» одного из самых редких в мире видов тюленей.
Как показали снимки, в «секретной» пещере отдыхают и размножаются средиземноморские
Исследователи наблюдают за местами отдыха и размножения белобрюхих тюленей, чтобы можно было их защитить. Этим редким животным подходят только пещеры определенного типа, и количество таких мест невелико.
В 2007 году ученые обследовали побережье Северного Кипра и нашли только 39 подходящих для белобрюхих тюленей мест. К настоящему времени часть этих пещер уже разрушена — Северный Кипр начинает восстанавливать туризм и строит на побережье отели.
Сейчас исследователи и зоозащитники работают с рыбаками и правительством, чтобы выявлять места обитания тюленей и добиваться для них охранного статуса.
Анна Лысенко