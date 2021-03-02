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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уникальный черный леопард попал на фото в Африке

«Самое неуловимое животное» континента сфотографировали впервые за 100 лет.

В Кении заметили редчайшего черного леопарда, который из-за своего необычного окраса больше напоминает пантеру.

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Снимки были сделаны в округе Лайкипия в Кении еще в 2019 году, но британский фотограф Уилл Беррард-Лукас опубликовал их только сейчас, когда готовится к выходу его фотокнига об этом «самом неуловимом» животном Африки, сообщает Daily Mail. Фотографии мгновенно стали вирусными в соцсетях.

По словам Беррарда-Лукаса, ему понадобилось больше 6 месяцев, чтобы выследить и сфотографировать уникальное животное. По данным исследователей, черный леопард еще ни разу не попадал на фото в Африке за последние сто лет.

На всех снимках леопард крадется ночью в непроглядной темноте. Это животное, в отличие от своих сородичей, ведет ночной образ жизни, говорит фотограф, ведь темнота помогает ему лучше маскироваться.

Причина необычного окраса леопарда — меланизм. Эта генетическая вариация противоположна альбинизму и приводит к избытку пигментов меланинов в организме, в результате чего животное имеет более темный окрас.

Анна Лысенко

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