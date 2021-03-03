Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 мартаВ России отменено крепостное право, Гитлер провозгласил образование Третьего рейха и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
24Скончался актер Андрей Мягков
11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии заметили «плывущий по небу» корабль

Снимок озадачил пользователей Сети.

Шотландец Колин Маккаллум запечатлел удивительную оптическую иллюзию. Проезжая по набережной города Банф в Абердиншире, он заметил большой корабль, который «плыл по небу», сообщает Daily Record.

Читайте также
Оптическая иллюзия с «безголовой» кошкой позабавила Сеть

«Когда я впервые увидел корабль, мне пришлось дважды подумать, потому что действительно казалось, что он летит», — прокомментировал мужчина свой снимок.

Оптическая иллюзия возникла из-за того, что море было очень прозрачным и отражало низко висящие облака, из-за чего грань между морем и небом «стерлась».

Снимок Маккаллума озадачил пользователей соцсетей. «Я вообще не могу понять, что происходит», — написала одна из подписчиц. «Это просто великолепно», — пишут комментаторы.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В Китае прокомментировали санкции США и ЕС против России
Мошенники придумали схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
В России ужесточают правила выгула собак
Пенсии станут больше: кто получит прибавку
Ростуризм изменит систему «все включено»
Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ
Илон Маск создаст собственный город
Hi-Tech
Ученые прочли старинное письмо, не открывая его (фото) До чего техника дошла
Горячие темы на Авто
Люблю активный отдых, но автомобиль обычный седан. Идея создать сервис по прокату вездеходов. 443
Транспортная сеть деградировала за последние несколько лет. 222
Президент Франции под следствием и вроде даже приговор вынесен. 212
Эх !! Займите на бутылку . 207
Кино
Дронов назвал причину закрытия «Ворониных» Ситком стартовал в эфире больше десяти лет назад
Новости партнеров
Для россиян в 2021 году вводят два новых налога
Передвижные аптеки: "Единая Россия" сделает лекарства на селе дешевле
Лекарства в село. Принят закон "Единой России" о передвижных аптеках
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
Дети
Максим Виторган показал забавное фото всех своих детей 4-летний сын актера и Ксении Собчак провел время с братом и сестрой
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
С 1 марта 2021 года: Мишустин озвучил решение по пенсиям
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь