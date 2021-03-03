11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шотландии заметили «плывущий по небу» корабль
Снимок озадачил пользователей Сети.
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Шотландец Колин Маккаллум запечатлел удивительную оптическую иллюзию. Проезжая по набережной города Банф в Абердиншире, он заметил большой корабль, который «плыл по небу», сообщает Daily Record.
«Когда я впервые увидел корабль, мне пришлось дважды подумать, потому что действительно казалось, что он летит», — прокомментировал мужчина свой снимок.
Оптическая иллюзия возникла
Снимок Маккаллума озадачил пользователей соцсетей. «Я вообще не могу понять, что происходит», — написала одна из подписчиц. «Это просто великолепно», — пишут комментаторы.
Анна Лысенко