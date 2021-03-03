Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 мартаВ России отменено крепостное право, Гитлер провозгласил образование Третьего рейха и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии на гигантскую сосну прибили диван (видео)

Шутников ищет полиция.

В австралийском городе Вуллонгонг неизвестные «шутники» прикрепили к стволу гигантской сосны мягкий диван.

На странице города в соцсетях опубликовано видео, на котором местные службы с помощью крана пытаются демонтировать необычную «лаунж-зону». Дело усложняется тем, что диван прикреплен на высоте не менее 25 метров.

«Мы все знаем, что в нашем городе случается “растительный” вандализм, и всегда просим горожан сообщать нам о вреде, нанесенном деревьям и кустарникам», — написали представители городских властей. Всех, кому что-то известно об инциденте, попросили звонить в полицию.

Диван смогли удалить с минимальным ущербом для сосны.

Бытовую технику от топ-брендов распродают с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В ФМБА рассказали, как избежать третьей волны коронавируса
Умер комментатор Юрий Розанов
Пенсии станут больше: кто получит прибавку
В России ужесточают правила выгула собак
Фото на миллион: американец «поймал» МКС на фоне Луны
В фотоловушку попал «разговор» тигра и тигрицы в заповеднике
Анапу заволокло паутиной после нашествия пауков (видео)
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
Передвижные аптеки: "Единая Россия" сделает лекарства на селе дешевле
Популярные темы на «Детях»
Где на Руси жить хорошо? 885
Забавные картинки 506
С Весной! Картинки 502
Британский штамм короны. 473
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь