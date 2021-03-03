16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии на гигантскую сосну прибили диван (видео)
Шутников ищет полиция.
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В австралийском городе Вуллонгонг неизвестные «шутники» прикрепили к стволу гигантской сосны мягкий диван.
На странице города в соцсетях опубликовано видео, на котором местные службы с помощью крана пытаются демонтировать необычную «лаунж-зону». Дело усложняется тем, что диван прикреплен на высоте не менее 25 метров.
«Мы все знаем, что в нашем городе случается “растительный” вандализм, и всегда просим горожан сообщать нам о вреде, нанесенном деревьям и кустарникам», — написали представители городских властей. Всех, кому
Диван смогли удалить с минимальным ущербом для сосны.
Анна Лысенко