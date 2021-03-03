18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что неандертальцы могли разговаривать друг с другом
Ранее считалось, что их языковые способности были крайне малы.
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Международная группа ученых с помощью новой программы создала виртуальные 3D-модели структуры ушей неандертальца и его дальнего предка Sima hominin, который жил почти полмиллиона лет назад.
Сравнив данные, специалисты пришли к выводу, что неандертальцы, в отличие от гоминидов из Симы, могли слышать в диапазоне 4−5 килогерц (это большая часть диапазона речи современных людей), воспроизводить звуки в этой частоте и использовать согласные.
Эти данные меняют представления ученых о лингвистических возможностях древних людей, пишет Phys.org. Исследователи отмечают, что анатомия, позволяющая воспроизводить и слышать речь, еще не гарантирует наличия когнитивных способностей, но, вероятнее всего, древние люди
Новые данные, доказывающие наличие подобных слуховых способностей у неандертальцев, дают ученым новый толчок к лучшему пониманию эволюции человека в целом.
Екатерина Гура