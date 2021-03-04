14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийская авиакомпания запускает «таинственные полеты»
Внутренние экскурсии для любителей приключений и сюрпризов.
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Австралийская авиакомпания Qantas, которая одной из первых запустила «полеты в никуда», анонсировала новое развлечение для заскучавших туристов.
Начиная с 4 марта, авиакомпания запускает «таинственные рейсы» для любителей сюрпризов и приключений. Никто из пассажиров, купивших билет на самолет, не будет знать, куда он летит. Однако в компании отметили, что пункт назначения будет находиться за пределами «крупных столичных городов», но все же в пределах двухчасового расстояния.
«Таинственные рейсы» будут осуществляться из трех городов: Сиднея, Мельбурна и Брисбена. Все билеты
Мероприятия по прибытии могут включать в себя экскурсию по винодельне с дегустацией, снорклинг на островах, пешие прогулки или изысканный обед в необычном месте. Как только пассажиры приземлятся, у них будет целый день, чтобы изучить все достопримечательности нового места, прежде чем лететь домой.
И хотя Qantas не уточнил, где будут приземляться пассажиры, в авиакомпании намекнули, что те, кто вылетает из Брисбена, могут рассчитывать на «деревенское гостеприимство» наряду с едой и вином, в то время как те, кто уезжает из Мельбурна, скорее всего, отправятся в пеший поход или побродят по местным фермерским рынкам. А вот пассажиры, вылетающие из Сиднея, вероятно, будут наслаждаться долгим обедом на пляже в тропическом месте назначения.
Такие экскурсионные «таинственные» рейсы — это новая тактика авиакомпании, чтобы стимулировать внутренний туризм и привлечь больше клиентов во времена, когда невозможно путешествовать за пределами страны.
Екатерина Гура