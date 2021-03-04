17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудники секонд-хэнда три недели искали 5 тысяч долларов, которые в кармане пиджака спрятал владелец
Его жена отдала одежду на благотворительность.
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Американская сеть магазинов Goodwill является частью большой благотворительной организации и регулярно принимает одежду и обувь от людей, чтобы потом продать ее по минимальным ценам или раздать всем нуждающимся.
В феврале 2021 года сотрудники магазина в городке Херст в Техасе приняли в дар от местной жительницы большую сумку с вещами, в которой находился и пиджак ее супруга. А уже через несколько дней на пороге магазина объявился и сам владелец пиджака. Мужчина рассказал, что жена отдала вещи без его разрешения, а главная проблема заключалась в том, что во внутреннем кармане пиджака он спрятал конверт с пятью тысячами долларов. Ни жена, ни сотрудники магазина, карманы в одежде проверять не стали, а потому все сильно удивились такой информации.
Мужчина, чье имя не называется, попросил найти пиджак и вернуть ему сбережения, и сотрудники согласились. Вот только ежедневно в магазине принимают от 50 до 200 различных пожертвований с одеждой и сразу раскладывают ее по мешкам.
Чтобы найти нужный пиджак, сотрудникам пришлось потратить три недели и даже на несколько дней закрывать магазин. Но все усилия окупились.
Одна из работниц Goodwill по имени Макайла ДеЛаПена
Екатерина Гура