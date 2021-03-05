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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что осьминоги способны страдать, как люди

Они переживают болезненные эмоции.

Источник: AP 2020

Переживание боли не сводится к физической реакции на раздражители или травмы, у него всегда есть эмоциональная составляющая — состояние, которое мы называем страданием, а ученые — дистрессом.

До сих пор страдание наблюдалась у позвоночных животных, но было неизвестно, способны ли испытывать его беспозвоночные.

Чтобы ответить на этот вопрос, нейробиологи из Сан-Франциско в США решили протестировать осьминогов как самых неврологически сложных беспозвоночных на Земле. Ученые использовали те же протоколы, что и для лабораторных грызунов.

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Осьминогов сажали в трехместные камеры в аквариуме. В одной камере им вводили болезненный укол, после чего животные стали избегать этого отсека. В другой камере осьминоги получали обезболивающее, и этот отсек становился у осьминогов «любимым». Осьминоги, которым вводили простой физраствор, а затем анальгетик, были равнодушны ко всем трем камерам.

Эмоциональный «след», оставшийся у осьминогов после испытания сперва боли, а затем облегчения, говорит о том, что эти беспозвоночные способны испытывать страдания, как и позвоночные, в том числе люди.

Исследователи также обнаружили, что осьминоги могут различать разную интенсивность боли в разных частях своего тела. Работа нейробиологов опубликована в iScience.

Ранее на этой неделе ученые сообщили о том, что каракатицы успешно прошли когнитивный тест, созданный для детей.

Анна Лысенко

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