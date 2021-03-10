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День в истории: 10 мартаНачало регулярных трансляций через Шуховскую башню, основан футбольный клуб "Челси", родилась Шэрон Стоун и другие события этого дня в истории
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00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 10 марта

Начало регулярных трансляций через Шуховскую башню, основан футбольный клуб «Челси», родилась Шэрон Стоун и другие события этого дня в истории.

Команда
Челси

Основан футбольный клуб «Челси»

10 марта 1905 года основан профессиональный английский футбольный клуб из западного Лондона «Челси». Клуб выступает в английской Премьер-лиге и провел большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» является одним из четырех клубов, наряду с «Ювентусом», «Аяксом» и «Баварией», и единственным британским клубом, который выиграл все три главных клубных турнира УЕФА, а также единственным клубом, владевшим двумя главными еврокубками одновременно.

В качестве основной формы клуба используется комбинация в виде синей футболки и трусов с белыми гетрами. Текущая эмблема, церемониальный синий лев, держащий посох, является модифицированной версией эмблемы, впервые принятой в 1953 году. Клуб занимает пятое место по посещаемости домашнего стадиона за все время участия в английском футболе. Владельцем клуба с 2003 года является российский бизнесмен Роман Абрамович.

Отмена рабства в Китае

10 марта 1910 года указом малолетнего императора Пу И, который оказался последним в истории Китая, в Поднебесной было отменено рабство. Это стало одним из последних деяний многовековой императорской власти, которая была свергнута в результате революции 1911−1913 годов.

Рабами становились пленники или осужденные за различные преступления. В зависимости от серьезности проступка порабощение осужденных могло быть временным, пожизненным и наследственным. Подобному наказанию могли подвергаться целые области. Также широкий размах приобрело и долговое рабство. Кодекс практической морали говорил о необходимости рабу иметь свою семью. Тот же кодекс заставлял господ относиться к рабам ласково, ухаживать за ними, когда они больны.

Источник: РИА "Новости"

Телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве

10 марта 1939 года начались регулярные трансляции советского телевидения через передатчики Шуховской башни на улице Шаболовка, 37.

Первой лентой, переданной в эфир телецентра, стал документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП (б). Передачи велись 4 раза в неделю по 2 часа.

Московский телецентр на Шаболовке стал основой для создания в 1951 году Центральной студии телевидения СССР, которая охватила своими программами всю страну. У подножия Шуховской башни размещалась штаб-квартира Гостелерадио СССР. После строительства телецентра в Останкино в 1967 году на Шаболовке остались лишь две редакции Центрального телевидения — программ для детей и научно-популярных программ. В 1991 году технический комплекс на Шаболовке передан ВГТРК. Отсюда осуществляется вещание всех телеканалов ВГТРК, кроме телеканала «Культура».

Бомбардировка Токио авиацией США

10 марта 1945 года Военно-воздушные силы США провели бомбардировку японской столицы. Каждый из 334 стратегических бомбардировщика B-29, который участвовал в авианалете, сбросил несколько тонн зажигательных бомб и напалма. В результате сплошных пожаров в жилых кварталах, застроенных деревянными зданиями, образовался огненный смерч, который не позволил бороться с огнем и привел к массовой гибели людей.

Погибло не менее 80 тысяч жителей, более вероятное число погибших — свыше 100 тысяч человек. Было потеряно 14 бомбардировщиков.

Кольца Урана

10 марта 1977 года при помощи Воздушной обсерватории имени Койпера несколько групп астрономов США, Австралии, Индии и ЮАР открыли кольца Урана.

Открытие было сделано случайно — группа первооткрывателей планировала провести наблюдения атмосферы Урана при покрытии Ураном звезды SAO 158687. Однако, анализируя полученную информацию, они обнаружили ослабление звезды еще до ее покрытия Ураном, причем произошло это несколько раз подряд. Сегодня ученые выделяют 10 колец вокруг Урана и 3 широких пылевых кольца.

Шэрон Стоун

10 марта 1958 года родилась одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Шэрон Стоун.

После окончания средней школы, Стоун поступила в институт, во время которого приняла участие в одном из конкурсов красоты, где получила контракт с модельным агентством Форда, после чего отправилась покорять Париж и Милан. В кино же Стоун дебютировала в Нью-Йорке с незначительной роли в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли», после чего появлялась в эпизодах различных сериалов. Также она играла роли второго плана в фильмах «Непримиримые противоречия», «Копи царя Соломона».

Стоун добилась наибольшей известности по роли в фильме «Основной инстинкт». Также она сыграла жертву маньяка в «Щепке», а потом — роль фригидной жены героя Ричарда Гира в «Перекрестке». За роль в фильме «Казино» Мартина Скорсезе она получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Шэрон — мать двух усыновленных детей. Один из мальчиков рожден суррогатной матерью.

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