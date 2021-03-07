14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В бедных кварталах Мехико появилась гигантская канатная дорога
Быстрый и дешевый вид транспорта.
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В столице Мексики открыли канатную дорогу, которая соединяет бедные густонаселенные кварталы города с остановками метро и автобусов.
Пока что протяженность канатной дороги составляет 1,7 км, но к июню достигнет 9,2 км, сообщает Fox News. Новая ветка охватит кварталы, в которых проживает почти 1 миллион человек. Местные власти надеются, что вслед за ней в 9-миллионном городе появятся еще несколько канатных дорог.
Кабинки работают на электричестве и могут двигаться со скоростью около 20 километров в час. Это намного быстрее, чем передвижение на микроавтобусах, с трудом пробирающихся по узким улочкам вверх и вниз.
Еще раньше канатная дорога появилась в пригороде Мехико и в одном из городов соседнего штата.
Анна Лысенко