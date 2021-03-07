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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В бедных кварталах Мехико появилась гигантская канатная дорога

Быстрый и дешевый вид транспорта.

В столице Мексики открыли канатную дорогу, которая соединяет бедные густонаселенные кварталы города с остановками метро и автобусов.

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Пока что протяженность канатной дороги составляет 1,7 км, но к июню достигнет 9,2 км, сообщает Fox News. Новая ветка охватит кварталы, в которых проживает почти 1 миллион человек. Местные власти надеются, что вслед за ней в 9-миллионном городе появятся еще несколько канатных дорог.

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Такой вид транспорта распространен во многих городах Латинской Америки, построенных на холмах или в горной местности. Он считается дешевым и быстрым. Кроме того, канатной дороге не страшны городские пробки.

Кабинки работают на электричестве и могут двигаться со скоростью около 20 километров в час. Это намного быстрее, чем передвижение на микроавтобусах, с трудом пробирающихся по узким улочкам вверх и вниз.

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Еще раньше канатная дорога появилась в пригороде Мехико и в одном из городов соседнего штата.

Анна Лысенко

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