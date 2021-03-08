15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка создала очень реалистичные съедобные розы (фото)
Потрясающее мастерство, получившее международное признание.
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Художница Мишель Нгуен из Мельбурна создала серию сахарных роз, которые невозможно отличить от настоящих.
Снимками своих работ австралийка поделилась в соцсетях.
Нгуен занимается цветочным искусством уже давно. Она стала обладательницей нескольких национальных наград и признана одним из лучших сахарных флористов в мире. Работы Мишель отличает потрясающая детализация и точная цветопередача.
Сейчас девушка воспитывает новое поколение художников, обучая их сахарной флористике на
Анна Лысенко