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15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка создала очень реалистичные съедобные розы (фото)

Потрясающее мастерство, получившее международное признание.

Художница Мишель Нгуен из Мельбурна создала серию сахарных роз, которые невозможно отличить от настоящих.

Снимками своих работ австралийка поделилась в соцсетях.

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Нгуен занимается цветочным искусством уже давно. Она стала обладательницей нескольких национальных наград и признана одним из лучших сахарных флористов в мире. Работы Мишель отличает потрясающая детализация и точная цветопередача.

Сейчас девушка воспитывает новое поколение художников, обучая их сахарной флористике на мастер-классах.

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