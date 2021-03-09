18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Багамах продают остров за 19,5 миллионов долларов
Его площадь составляет 295 гектаров.
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На американский аукцион Concierge Auctions выставлен частный багамский остров Сент Эндрюс, также известный как остров Литл Раггед.
Его площадь составляет почти 300 гектаров. На территории острова есть небольшое поселение,
Стартовая цена острова составляет 19,5 миллионов долларов, но нынешние владельцы надеются продать его значительно дороже. Чтобы принять участие в торгах, которые состоятся 26 марта, нужно внести обязательный депозит в размере 100 тысяч долларов, пишет UNILAD со ссылкой на аукционный дом.
Екатерина Гура