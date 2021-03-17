01:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 марта
День святого Патрика, бегство
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
17 марта — день памяти покровителя Ирландии, святого Патрика. Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. День святого Патрика был провозглашен христианским праздником в начале XVII века и отмечается католической церковью, Русской православной церковью (почитается 30 марта; включен в месяцеслов 9 марта 2017 года), отдельными протестантскими церквями (англиканской, лютеранской и особенно церковью Ирландии).
Праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира — в
В этот день 1950 года в университете Беркли искусственным путем был получен новый радиоактивный химический элемент, которому присвоили атомный номер 98 в периодической системе и символ Cf (Californium).
Сравнительно большие количества этого элемента были получены путем длительного облучения плутония в атомных реакторах. В мире существует буквально несколько граммов этого вещества. Калифорний чрезвычайно летучий металл. Он существует в двух полиморфных модификациях.
Главное применение калифорния — изготовление мощных и чрезвычайно компактных источников нейтронов. Калифорний широко используется в медицине и различного рода детекторах.
В ночь на 17 марта 1959 года
Однако тибетцы продолжали сопротивляться новым китайским властям, и в 1959 году в Лхасе развернулись массовые антикитайские протесты, в разгар которых
Власти Индии предложили ему убежище, и
17 марта 1992 года произошла террористическая атака на посольство Израиля в столице Аргентины
17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут на космодроме Плесецк состоялся запуск первого космического аппарата. Космический аппарат обзорного наблюдения «Зенит-2» («Космос-112») был успешно выведен
Уже через год после первого космического старта космодром Плесецк стал основным местом запуска автоматических космических аппаратов СССР. В Плесецке осуществлялась подготовка и проведение пусков
«Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие каждому, это не оригинально», — говорил Рудольф Нуриев, родившийся 17 марта 1938 года.
Мировую известность Нуриев получил после того, как был вынужден иммигрировать из СССР. Он покорил Европу, появившись на сцене «Ковент-Гарден» и «Гранд-Опера». Кумира миллионов ведущие балетные школы признали лучшим танцовщиком мира. Вся его жизнь — сцена. Более 200 спектаклей в год, постоянные гастроли. Даже болезнь (а он был болен СПИДом) не могла удержать артиста от выступлений. Нуреев скончался в 1993 году. Его могила находится на кладбище близ Парижа.