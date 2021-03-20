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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 марта

Международный День счастья, вторжение в Ирак, зариновая атака в Японии и другие события этого дня.

Международный День счастья

Источник: ООН/Мартин Перре

Стремление к счастью — неотъемлемое желание каждого человека на планете. В напоминание об этом ООН учредила Международный День счастья, который отмечается ежегодно 20 марта. Дата была выбрана неслучайно — это день весеннего равноденствия и начало астрономической весны в Северном полушарии, период обновления и новых начал.

Свадьба Джона Леннона и Йоко Оно

Источник: AP 2020

20 марта 1969 года состоялась свадьба одной из самых известных пар ХХ века — Джона Леннона и Йоко Оно.

Музыкант и художница познакомились в 1966 году. Леннон пришел на выставку культовой авангардистки. Вскоре Йоко Оно записала в своем дневнике, что наконец-то встретила человека, которого смогла бы полюбить. Леннон же отозвался о будущей жене так: «Она научила меня всему, что я знаю. Она уже все знала, когда я ни черта не знал, когда я был человеком ниоткуда».

Джон Леннон и Йоко Оно прожили вместе 11 лет — до момента, когда солиста «Битлз» застрелили в 1980 году.

Зариновая атака в токийском метро

Источник: AP 2020

20 марта 1995 года пятеро террористов оставили в переполненных вагонах токийского метро несколько пакетов с зарином и перед выходом из поезда проткнули их. Нервно-паралитический газ стал причиной смерти, по разным данным, от 12 до 27 человек, еще более 5 тысяч получили отравления различной степени тяжести.

Организатором атаки стала неорелигиозная деструктивная секта «Аум Синрикё», запрещенная в большинстве стран мира. Исполнители и их помощники были приговорены к смертной казни или пожизненному заключению.

Начало вторжения коалиционных сил в Ирак

Источник: U.S. Navy

Утром 20 марта 2003 года Соединенные Штаты и ее страны-союзники начали вторжение в Ирак, заявив, что страна занимается разработкой атомного оружия, а президент страны Саддам Хусейн связан с Аль-Каидой.

Коалиционные войска с небольшими потерями установили контроль над крупнейшими городами страны всего за три недели.

Военные действия закончились 9 апреля, когда когда американцы заняли столицу Багдад. 1 мая президент США Джордж Буш-младший объявил об окончании активных боевых действий. Иракская армия, имея численное превосходство в полтора раза, была разгромлена, командование бежало либо сдалось противнику.

В ходе войны были повреждены или уничтожены были десятки памятников древнейших цивилизаций Шумера и Вавилона, вывезено 130 тысяч культурно-исторических ценностей.

Повторная проверка показала, что данные об обогащении урана в Ираке были ошибочными. Доказательств существования ядерной программы в Ираке найдено не было.
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