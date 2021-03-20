00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 20 марта
Международный День счастья, вторжение в Ирак, зариновая атака в Японии и другие события этого дня.
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Стремление к счастью — неотъемлемое желание каждого человека на планете. В напоминание об этом ООН учредила Международный День счастья, который отмечается ежегодно 20 марта. Дата была выбрана неслучайно — это день весеннего равноденствия и начало астрономической весны в Северном полушарии, период обновления и новых начал.
20 марта 1969 года состоялась свадьба одной из самых известных пар ХХ века — Джона Леннона и Йоко Оно.
Музыкант и художница познакомились в 1966 году. Леннон пришел на выставку культовой авангардистки. Вскоре Йоко Оно записала в своем дневнике, что
Джон Леннон и Йоко Оно прожили вместе 11 лет — до момента, когда солиста «Битлз» застрелили в 1980 году.
20 марта 1995 года пятеро террористов оставили в переполненных вагонах токийского метро несколько пакетов с зарином и перед выходом из поезда проткнули их.
Организатором атаки стала неорелигиозная деструктивная секта «Аум Синрикё», запрещенная в большинстве стран мира. Исполнители и их помощники были приговорены к смертной казни или пожизненному заключению.
Утром 20 марта 2003 года Соединенные Штаты и ее
Военные действия закончились 9 апреля, когда когда американцы заняли столицу Багдад. 1 мая президент США Джордж
В ходе войны были повреждены или уничтожены были десятки памятников древнейших цивилизаций Шумера и Вавилона, вывезено 130 тысяч