12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
За 17 лет в мире исчезла территория джунглей размером с Францию
Хуже всего дела обстоят с лесами в Азии.
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Группа специалистов из экологической организации Rainforest Foundation Norway провела исследования и выяснила, что за период с 2002 по 2019 годы в мире исчезло почти 600 тысяч квадратных километров джунглей, что примерно сопоставимо с территорией Франции.
Из зафиксированных 14,5 миллионов квадратных километров джунглей уже исчезло 34%, около 30% находятся под угрозой, а нетронутыми остаются только 36%, говорится в докладе.
А вот лучше всего дела обстоят в Амазонии. Там находится самое большое количество девственных джунглей на Земле — 72%.
Екатерина Гура