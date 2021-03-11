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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

За 17 лет в мире исчезла территория джунглей размером с Францию

Хуже всего дела обстоят с лесами в Азии.

Источник: AP 2020

Группа специалистов из экологической организации Rainforest Foundation Norway провела исследования и выяснила, что за период с 2002 по 2019 годы в мире исчезло почти 600 тысяч квадратных километров джунглей, что примерно сопоставимо с территорией Франции.

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Из зафиксированных 14,5 миллионов квадратных километров джунглей уже исчезло 34%, около 30% находятся под угрозой, а нетронутыми остаются только 36%, говорится в докладе.

Специалисты отмечают, что больше всего в этом плане пострадала Азия, где в первозданном виде остались лишь 7% лесов.

А вот лучше всего дела обстоят в Амазонии. Там находится самое большое количество девственных джунглей на Земле — 72%.

Екатерина Гура

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