14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги в Приморье
В объектив экологов попали сразу три самки с бельками
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В ходе учета численности тюленей в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье ученые смогли снять редкие кадры вскармливания детенышей ларги. На видео попали сразу три кормящие самки с малышами. Уникальные кадры были сняты с помощью беспилотника на одном из островов архипелага
Как сообщает руководство заповедника, сейчас там идет сезон рождения бельков ларги, который длится с конца января по конец марта. С помощью дрона ученые могут следить за родами, кормлением и размножением ларги, а также вести точный подсчет численности животных, не нарушая их привычной жизни и не смущая своим присутствием, сообщает ФГБУ «Земля леопарда».
Специалисты отмечают, что в этом году сезон размножения и рождения складывается очень благополучно — острова до сих пор перекрыты льдом, что гарантирует животным отсутствие посетителей и возможных хищников.
Как известно, ларга, или пятнистая нерпа, является постоянным обитателем залива Петра Великого. В летние месяцы более 80 процентов животных мигрируют в район Сахалина и Корейского полуострова, но они возвращаются на острова в холодное время года для размножения.
Обычно у ларги рождается один детеныш весом от семи до одиннадцати килограммов и длиной тела около 90 сантиметров. Сначала малыши имеют белый цвет шубки, за что и называются бельками, но уже после первой линьки в возрасте
Самки кормят детенышей несколько раз в сутки в течение
Екатерина Гура