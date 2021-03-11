В США индюк разгромил стоматологический кабинет из-за отражения в окне

Иногда домашние птицы могут быть пострашнее диких хищников, по крайней мере индюки из США это доказывают регулярно. Очередной случай с участием птицы произошел в начале марта в калифорнийском городе Фер-Окс, недалеко от Сакраменто.
Там сбежавший с фермы индюк разбил двойное стекло в стоматологическом кабинете и принялся громить его изнутри. Он поцарапал стены, пытался клевать оборудование и в итоге испортил дорогое стоматологическое кресло.
В это время в офисе находилась офис-менеджер Донна Макдоналд. Сначала она приняла шум и крики за начавшееся землетрясение, но, заглянув в кабинет, увидела яростного индюка.
Женщина заперла дверь и позвонила в службу контроля над животными. Специалисты долгое время не могли усмирить разбушевавшуюся птицу, но, в конце концов, справились с задачей и вернули индюка на ферму.
По словам специалистов, причиной такого агрессивного поведения скорее всего стал начавшийся брачный сезон. Вероятно, индюк увидел в окне свое отражение и принял его за другого самца-соперника, с которым решил разобраться, сообщает The Sacramento Bee.