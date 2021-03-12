Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Калифорнии семья медведей превратила дом в руины

Сорвала сайдинг и повредила газопровод.

Медведица и три медвежонка проникли в жилой дом в городке Кингс-Бич в Калифорнии и похозяйничали в нем так, что теперь владельцам предстоит капитальный ремонт.

Медведи сорвали сайдинг, затем забрались в подвал и повредили газопровод, спровоцировав утечку газа, сообщила полиция округа.

К счастью, хозяев коттеджа дома не было. Об инциденте в полицию сообщил сосед, который почувствовал запах газа. Прибывшие на место офицеры заметили незваных гостей и обратились к специалистам, которые увезли семейство медведей-дебоширов в лес.

Диких животных привлекают к домам полные мусорные баки. Обнаружив незапертый подвал, гараж или сарай, они нередко проникают в помещение в поисках пищи.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Киев обвинили в нелогичности по делу о Харьковских соглашениях
США нацелились на партнерство со странами Центральной Азии
Адвокат выступила против рабочей четырехдневки для женщин
Детям в «подозрительно бедных» семьях хотят ограничить пособия
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 2 года
Норвежский медработник отреагировал на слова Вяльбе о допинге
Hi-Tech
Фильм «Довод» записали на картридж для GameBoy Его пришлось очень сильно сжать и разбить на пять частей
Авто
Легендарный спорткар из 60-х снова начнут выпускать Британская компания выпустит 12 автомобилей E-type, которые оснастят мультимедийной системой со спутниковой навигацией и подключением по Bluetooth
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
В моду вошли «беременные» пальто (фото) Подсказываем, какое весеннее пальто лучше всего выбрать
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь