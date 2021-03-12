13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Калифорнии семья медведей превратила дом в руины
Сорвала сайдинг и повредила газопровод.
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Медведица и три медвежонка проникли в жилой дом в городке
Медведи сорвали сайдинг, затем забрались в подвал и повредили газопровод, спровоцировав утечку газа, сообщила полиция округа.
К счастью, хозяев коттеджа дома не было. Об инциденте в полицию сообщил сосед, который почувствовал запах газа. Прибывшие на место офицеры заметили незваных гостей и обратились к специалистам, которые увезли семейство
Диких животных привлекают к домам полные мусорные баки. Обнаружив незапертый подвал, гараж или сарай, они нередко проникают в помещение в поисках пищи.
Анна Лысенко