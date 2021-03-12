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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийцев предупредили о возможном вторжении гигантских улиток с неприятным запахом

Потенциальный ущерб оценивают в 4 миллиарда долларов.

Австралийцев предупредили о неожиданной угрозе для местной флоры — гигантских ахатинах.

Этих улиток родом из Африки, которые вырастают размером с ладонь и весят до 450 граммов, разводят в качестве домашних животных. Но в Австралию они стремятся попасть и как «нелегалы» — ахатин все чаще останавливают на пунктах пропуска в страну.

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Улитки прячутся в ящиках с фруктами и овощами, заползают во всевозможные грузы. В 2020 году таможенники обнаружили 28 гигантских улиток — на 10 больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.
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Если любящая тропики улитка проникнет в страну и приживется, могут пострадать более 500 видов растений, в том числе сельскохозяйственные культуры — бананы, бобовые и цитрусовые. Потенциальный ущерб для отрасли оценили в 4 миллиарда долларов, сообщает Daily Mail.

Известно, что ахатины — гермафродиты. Если эта улитка не может найти пару, она оплодотворяет сама себя и дает потомство. При этом в кладке бывает до 200 яиц. Теоретически достаточно будет даже одной прижившейся в Австралии ахатины, чтобы этот опасный инвазивный вид размножился и начал вредить местным полям и лесам, говорят чиновники.

В дикой природе гигантские ахатины могут быть переносчиками патогенных бактерий и паразитов. К тому же при больших скоплениях эти улитки имеют неприятный запах и «зверский» аппетит. Австралийцев, которые заметят подозрительно крупных улиток, просят сообщать об этом по телефону.

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