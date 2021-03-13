12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Четыре американца выиграли в лотерею миллиард долларов
Они не собираются тратить деньги.
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Четыре жителя штата Мичиган в США разделили третий по величине лотерейный приз в истории США на сумму 1,05 миллиарда долларов.
Имена победителей не разглашаются, но все они принадлежат к местному клубу любителей лотереи под названием The Wolverine FLL Club, сообщает CNN.
По словам представителей лотереи, друзья увидели, что джекпот достиг миллиарда, и вместе отправились покупать билет. Он оказался выигрышным.
По правилам лотереи, выигрыш можно получить либо сразу, либо несколькими выплатами. Если победитель решает получить все немедленно, сумма выигрыша уменьшается.
Победители решили сразу забрать деньги. Им причитается 776 миллионов долларов. После уплаты налогов сумма составит 557 миллионов.
По словам победителей, они планируют и дальше жить скромно, а выигрыш инвестировать в будущее детей и благотворительность.
Анна Лысенко