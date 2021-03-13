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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер из Англии нашел в своем саду затерянный дворец

Неожиданная находка его не обрадовала.

Пенсионер Чарльз Поул из английского городка Вивелискомб внезапно обнаружил в своем саду руины дворца XIII века.

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Поул сделал находку, когда начал строить для себя небольшой домик в саду. Он планировал в нем жить, а большой пустующий дом, в котором когда-то жила целая семья, продать, сообщает SWNS.

По всей видимости, найденные руины когда-то были средневековым епископским дворцом. К XVIII веку он уже был разрушен, сообщил журналистам представитель South West Heritage Trust.

Поул не в восторге от находки, ведь по закону стройку теперь придется остановить. Пенсионеру придется оплатить археологическое исследование, что обойдется ему в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 млн рублей), а строительство самого бунгало будет отложено на неопределенный срок.

Кроме руин дворца в саду Поула нашли также керамику XII века.

Анна Лысенко

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