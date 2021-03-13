He now has to fork out £15,000 because of it https://t.co/P0TkTvWy21— Metro (@MetroUK) March 12, 2021
14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионер из Англии нашел в своем саду затерянный дворец
Неожиданная находка его не обрадовала.
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Пенсионер Чарльз Поул из английского городка Вивелискомб внезапно обнаружил в своем саду руины дворца XIII века.
Поул сделал находку, когда начал строить для себя небольшой домик в саду. Он планировал в нем жить, а большой пустующий дом, в котором
По всей видимости, найденные руины
Поул не в восторге от находки, ведь по закону стройку теперь придется остановить. Пенсионеру придется оплатить археологическое исследование, что обойдется ему в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 млн рублей), а строительство самого бунгало будет отложено на неопределенный срок.
Кроме руин дворца в саду Поула нашли также керамику XII века.
Анна Лысенко