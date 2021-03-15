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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец стал миллионером благодаря случайному телефонному звонку

Остановившись поговорить, мужчина купил лотерейный билет.

Американец Руди Мендес из города Фористелл, штат Миссури, стал миллионером благодаря неожиданному стечению обстоятельств. Мужчина рассказал, что он ехал по делам в Фентон, когда ему позвонили по телефону. Чтобы безопасно ответить на звонок, он остановился у круглосуточного магазина по дороге.

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Поговорив, Мендес решил купить себе кофе и билет местной скретч-лотереи. Стерев защитный слой, он обнаружил небольшой выигрыш, а потому вернулся в магазин и обменял его на еще один новый.

Именно этот второй билет, купленный на выигрыш от первого, и оказался счастливым. Мендес сорвал джекпот в размере 2 миллионов долларов. Победитель сказал, что вернулся в магазин в третий раз, чтобы проверить билет и убедиться, что он действительно выиграл такую огромную сумму денег.

Руди уже забрал свой выигрыш, но отметил, что пока не решил, что будет делать с внезапным богатством, пишет UPI.

Екатерина Гура

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