15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец стал миллионером благодаря случайному телефонному звонку
Остановившись поговорить, мужчина купил лотерейный билет.
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Американец Руди Мендес из города Фористелл, штат Миссури, стал миллионером благодаря неожиданному стечению обстоятельств. Мужчина рассказал, что он ехал по делам в Фентон, когда ему позвонили по телефону. Чтобы безопасно ответить на звонок, он остановился у круглосуточного магазина по дороге.
Поговорив, Мендес решил купить себе кофе и билет местной
Именно этот второй билет, купленный на выигрыш от первого, и оказался счастливым. Мендес сорвал джекпот в размере 2 миллионов долларов. Победитель сказал, что вернулся в магазин в третий раз, чтобы проверить билет и убедиться, что он действительно выиграл такую огромную сумму денег.
Руди уже забрал свой выигрыш, но отметил, что пока не решил, что будет делать с внезапным богатством, пишет UPI.
Екатерина Гура