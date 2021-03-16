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День в истории: 16 мартаРеферендум в Крыму, первая стыковка в космосе в ручном режиме, битва за Иводзиму и другие события этого дня
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00:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 16 марта

Референдум в Крыму, первая стыковка в космосе в ручном режиме, битва за Иводзиму и другие события этого дня.

«Собор Парижской Богоматери»

Нотр-Дам де Пари возводился в период 1163—1345 годов на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Во время Великой Французской революции готический собор XII—XIV вв.еков был разгромлен, и хоть десять лет спустя его вернули церкви, реставрация так и не проводилась. Более того, в 1820-е годы готический памятник даже собирались снести или модернизировать.

Писатель Виктор Гюго был серьёзно обеспокоен судьбой собора и решил использовать возможности литературы, чтобы спасти архитектурное наследие. 16 марта 1831 года был опубликован его роман «Собор Парижской Богоматери». Автор книги в описании уделял большое внимание архитектуре собора и его внутреннему интерьеру, подробно описывал все трагедии, изменившие его облик, и исторические события, связанные с ним.

95 лет с момента первого запуска ракеты на жидком топливе

16 марта 1926 года, на ферме неподалеку от американского города Оберна, Массачусетс, стартовала первая в мире ракета на жидком топливе, построенная инженером Робертом Годдардом. Ракета поднялась на высоту 12 метров. Чуть позже он напишет об этом так: «В испытаниях, состоявшихся 16 марта на открытом воздухе, использовалась… модель весом 2,6 кг, вместе с жидким топливом — 4,7 кг, нижняя часть сопла прогорела и отвалилась, верхняя часть осталась неповрежденной. Примерно через 20 секунд ракета поднялась без видимой вибрации, без дыма и без существенного увеличения пламени, быстро набирая скорость, и, описав дугу, упала на расстоянии 56 м от места запуска — такая кривая получилась из-за местного прогара сопла. Средняя скорость измерялась с помощью секундомера и составляла 111 км/час». О старте первой жидкотопливной ракеты мир узнал только десятилетие спустя из статьи изобретателя в «Трудах Смитсоновского института».

Источник: AP 2020

Битва за Иводзиму

16 марта 1945 года завершились основные бои в сражении за Иводзиму. Американские войска отбили остров у отчаянно сопротивлявшихся японцев, приступив к созданию собственной авиабазы. Бои на Иводзиме стали самыми кровопролитными из всех сухопутных сражений на островах Тихого океана. Маленький остров, менее 9 км длиной и менее 5 км шириной, штурмовали 70 тыс. американских солдат и офицеров при поддержке 220 тыс. моряков. Японский гарнизон острова насчитывал 20 тыс. человек. Суммарные потери атаковавших составили 29,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Были уничтожены 168 самолетов, потоплен эскортный авианосец, крейсер и 28 других кораблей. К моменту завершения сражения американцы насчитали на острове 20 703 погибших среди японских военнослужащих. После окончания Второй мировой войны остров долгое время был оккупирован США. Войска были выведены оттуда лишь в 1968 году, и Иводзиму вернули Японии.

55 лет назад состоялась первая стыковка в космосе в ручном режиме

16 марта 1966 года со стартовой площадки LC19 космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Titan II, которая вывела на околоземную орбиту корабль Gemini 8. В 22:14 по Гринвичу 16 марта 1966 года произошла первая в истории ручная стыковка на орбите. Затем автоматическая система корабля-мишени выдала команду на разворот по крену. Связка Gemini-Agena началась вращаться с нарастающей скоростью. Перегрузки возросли до 3,5g, астронавты почти потеряли сознание. Тем не менее, астронавту Нилу Армстронгу удалось выключить все двигатели, а потом включить двигатели посадочной ориентации.

Источник: РИА "Новости"

Крым проголосовал за присоединение к России

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. В бюллетень были внесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. По данным крымской комиссии по проведению референдума, явка составила 83,1%.

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По информации «АиФ», «Известий», «Ведомостей», «Индикатора», ИД «КоммерсантЪ», «Газеты. Ру», ТАСС, РИА «Новости»

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