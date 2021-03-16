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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены новые фрагменты свитков Мертвого моря

Это недостающие части рукописей, найденных почти 70 лет назад.

Впервые за 60 лет во время археологических раскопок в Израиле обнаружены новые фрагменты свитков Мертвого моря.

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Рукописи были спрятаны в Пещере ужаса к югу от Иерусалима еврейскими повстанцами во время восстания Бар-Кохбы в 132−136 годах нашей эры, сообщило Министерство по делам древностей Израиля. Свое название пещера получила в 1950-х годах после того, как в ней обнаружили около 40 скелетов мужчин, женщин и детей, которые прятались от римских солдат.

Найденные фрагменты содержат строки греческого текста из библейских Книги пророка Захарии и Книги пророка Наума. Радиоуглеродное датирование показало, что они были написаны во II веке нашей эры.

В пещере также были найдены монеты, мумифицированный скелет ребенка, ткани, сандалии, наконечники стрел и копий, расческа для вычесывания вшей и древнейшая из известных науке полностью сохранившаяся плетеная корзина. Ей больше 10 тысяч лет.

Ученые считают, что больше 20 найденных фрагментов — это недостающие части свитков, обнаруженных в 1952 году. Они включают пророчество из Книги пророка Михея о конце света.

Первые свитки Мертвого моря обнаружили в 1947 году в пещерах Иудейской пустыни. Они датируются периодом с III века до нашей эры по I век нашей эры.

Анна Лысенко

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