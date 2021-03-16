20:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что лемуры могут «вынюхивать» спрятанную еду
Они могут находить по запаху фрукты на расстоянии более 20 метров
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Многие животные используют свое обоняние, чтобы найти пищу. Однако до настоящего времени ученые не знали, как еду находят приматы: чувствуют ли они запах еды или ориентируются больше на визуальные сигналы и память.
Изучить этот вопрос взялась международная группа специалистов. Свое исследование они решили провести на кольцехвостых лемурах, проживающих в заповеднике во Флориде.
В рамках эксперимента ученые разложили по контейнерам свежую и искусственную дыни, которые затем спрятали на деревьях среди листвы так, чтобы лемуры не могли их увидеть. Спустя некоторое время почти все лемуры, участвовавшие в эксперименте, нашли и перекусили сочной свежей дыней. А вот искусственную никто и не пытался искать.
Быстрее всего еду нашли те животные, в чью сторону дул ветер, а значит, запахи были сильнее и доходили быстрее. С помощью обоняния лемуры легко находили дыню, спрятанную на деревьях на расстоянии около 20 метров.
По словам одного из авторов работы Елены Каннингем, это первый случай, когда исследования показали, что приматы могут отслеживать отдаленный запах, переносимый ветром, пишет ресурс Phys.org.
Екатерина Гура