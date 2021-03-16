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20:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что лемуры могут «вынюхивать» спрятанную еду

Они могут находить по запаху фрукты на расстоянии более 20 метров

Источник: CC0/Alexas_Fotos
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Многие животные используют свое обоняние, чтобы найти пищу. Однако до настоящего времени ученые не знали, как еду находят приматы: чувствуют ли они запах еды или ориентируются больше на визуальные сигналы и память.

Изучить этот вопрос взялась международная группа специалистов. Свое исследование они решили провести на кольцехвостых лемурах, проживающих в заповеднике во Флориде.

В рамках эксперимента ученые разложили по контейнерам свежую и искусственную дыни, которые затем спрятали на деревьях среди листвы так, чтобы лемуры не могли их увидеть. Спустя некоторое время почти все лемуры, участвовавшие в эксперименте, нашли и перекусили сочной свежей дыней. А вот искусственную никто и не пытался искать.

Оказалось, что лемуры в своих поисках ориентировались не на зрение, а на запах.

Быстрее всего еду нашли те животные, в чью сторону дул ветер, а значит, запахи были сильнее и доходили быстрее. С помощью обоняния лемуры легко находили дыню, спрятанную на деревьях на расстоянии около 20 метров.

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По словам одного из авторов работы Елены Каннингем, это первый случай, когда исследования показали, что приматы могут отслеживать отдаленный запах, переносимый ветром, пишет ресурс Phys.org.

Екатерина Гура

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