15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячелетний испанский дуб признан деревом года в Европе (фото)
Древний платан из России занял третье место.
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В среду, 17 марта, экологическая организация Environmental Partnership Association объявила результаты ежегодного конкурса «Европейское дерево года 2021».
Победителем этого года оказался тысячелетний каменный дуб из испанской деревни Лесина в провинции Уэска, Арагон.
По легенде, это дерево
На втором месте оказалось также тысячелетнее банановое дерево из итальянского региона Калабрия.
За него свои голоса отдали 78 210 людей, а третье призовое место занял 283-летний платан из российской республики Дагестан, получив 66 026 голосов, говорится на сайте конкурса.
Отметим, что конкурс «Европейское дерево года» проводится ежегодно с 2011 года.
Екатерина Гура