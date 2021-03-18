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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тысячелетний испанский дуб признан деревом года в Европе (фото)

Древний платан из России занял третье место.

В среду, 17 марта, экологическая организация Environmental Partnership Association объявила результаты ежегодного конкурса «Европейское дерево года 2021».

Победителем этого года оказался тысячелетний каменный дуб из испанской деревни Лесина в провинции Уэска, Арагон.

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По легенде, это дерево когда-то было центром праздников местных ведьм, которые и наделили его бессмертием. Испанский дуб победил благодаря рекордному голосованию — за несколько месяцев он набрал 104 264 голоса.

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На втором месте оказалось также тысячелетнее банановое дерево из итальянского региона Калабрия.

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За него свои голоса отдали 78 210 людей, а третье призовое место занял 283-летний платан из российской республики Дагестан, получив 66 026 голосов, говорится на сайте конкурса.

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Отметим, что конкурс «Европейское дерево года» проводится ежегодно с 2011 года.

Екатерина Гура

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