12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что морские животные плавают по кругу
Исследователи пока не понимают, почему.
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Многие виды черепах, акул, пингвинов, тюленей и китов плавают кругами, выяснили японские ученые.
Открытие было сделано случайно, когда исследователи изучали навигационные способности зеленых морских черепах. Они прикрепили к животным датчики движения и отслеживали их маршруты, говорится в исследовании, опубликованном в iScience.
Честно говоря, я не поверил своим глазам, когда впервые увидел данные, потому что черепахи постоянно кружили, как заводные!
Затем ученые проверили траектории движения других морских видов. Оказалось, что акулы, тюлени, киты и другие животные тоже постоянно кружат. При этом причина кружения у всех оказывалась разной.
Например, тигровые акулы делали от 2 до 30 кругов за раз на глубине до 140 метров. Обычно такое происходило, когда самцы ухаживали за самками. Кергеленские морские котики кружили днем, хотя охотятся ночью. Это означает, что их круговые движения не связаны с поиском пищи. Клюворылы, наоборот, кружат, когда добывают себе пропитание, а черепахи плавают по кругу, когда ищут дорогу и изучают пространство.
Ученые пока не уверены, почему морские животные, преследуя разные цели, плавают кругами. Они выдвинули гипотезу, согласно которой кружение помогает им использовать геомагнитное поле в качестве источника информации о направлении.
Анна Лысенко