Американец нашел гигантский зуб мегалодона

Палеонтолог-любитель Мэтью Басак из США обнаружил зуб мегалодона размером с ладонь.
Басак и его девушка сделали находку, когда искали окаменелости в окрестностях города Саммервилл в штате Джорджия, сообщает Newsweek. Длина зуба составила больше 16 см.
Мегалодоны — это гигантские вымершие акулы, дальние родственницы современных белых акул. Мегалодоны были сверххищниками — они не боялись никаких других существ и находились на вершине пищевой цепочки.
Древние акулы вырастали до 15 метров и весили до 47 тонн. Сила их укуса достигала 10,8 тонн и позволяла с легкостью вскрыть грудную клетку небольшого кита. Мегалодоны появились примерно 23 миллиона лет назад и вымерли с наступлением последнего ледникового периода 2,6 млн лет назад.
Басак надеется продать зуб и считает, что он может стоить 6 тысяч долларов или больше.