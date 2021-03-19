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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел гигантский зуб мегалодона

Он может стоить тысячи долларов.

Палеонтолог-любитель Мэтью Басак из США обнаружил зуб мегалодона размером с ладонь.

Басак и его девушка сделали находку, когда искали окаменелости в окрестностях ​​города Саммервилл в штате Джорджия, сообщает Newsweek. Длина зуба составила больше 16 см.

Мегалодоны — это гигантские вымершие акулы, дальние родственницы современных белых акул. Мегалодоны были сверххищниками — они не боялись никаких других существ и находились на вершине пищевой цепочки.

Древние акулы вырастали до 15 метров и весили до 47 тонн. Сила их укуса достигала 10,8 тонн и позволяла с легкостью вскрыть грудную клетку небольшого кита. Мегалодоны появились примерно 23 миллиона лет назад и вымерли с наступлением последнего ледникового периода 2,6 млн лет назад.

Басак надеется продать зуб и считает, что он может стоить 6 тысяч долларов или больше.

Анна Лысенко

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