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16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британских городах началось нашествие диких коз (видео)

Они пугают местных жителей, объедают клумбы и пытаются заходить в магазины и дома.

В середине марта жители британских городов Лландидно и Конуи столкнулись с небывалым нашествием горных коз. Животные с внушительными рогами бродят по улицам большими компаниями. Они мешают автомобилистам, объедают клумбы и кустарники, запрыгивают на крыши домов и машин и пытаются зайти внутрь магазинов и жилых домов.

Местные жители от таких незваных гостей не в восторге — они опасаются за свою и их жизнь, а также за собственное имущество, пишет Wales online.

Ранее козы уже спускались с гор в города. Особенно много их было в прошлом году во время локдауна. Но в таком количестве животных видят в первый раз.

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По словам специалистов, причиной активности диких животных может быть нарушение графика контрацепции. Дело в том, что в регионе действует программа по контролю численности коз и экологи каждую весну ставят им специальные инъекции. Однако из-за коронавирусного локдауна и ограничения передвижений уже второй сезон волонтеры не могут добраться до животных. А потому их численность за год значительно выросла и козы спустились с гор в уже увеличенном составе.

Специалисты надеются, что совсем скоро самцы, разгуливающие по городским улицам, вернутся обратно в горы для сезона размножения. Пока же они чувствуют себя вполне уверенно среди людей и отвоевывают у местных жителей новые территории.

Екатерина Гура

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