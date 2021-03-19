16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британских городах началось нашествие диких коз (видео)
Они пугают местных жителей, объедают клумбы и пытаются заходить в магазины и дома.
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В середине марта жители британских городов Лландидно и Конуи столкнулись с небывалым нашествием горных коз. Животные с внушительными рогами бродят по улицам большими компаниями. Они мешают автомобилистам, объедают клумбы и кустарники, запрыгивают на крыши домов и машин и пытаются зайти внутрь магазинов и жилых домов.
Местные жители от таких незваных гостей не в восторге — они опасаются за свою и их жизнь, а также за собственное имущество, пишет Wales online.
Ранее козы уже спускались с гор в города. Особенно много их было в прошлом году во время локдауна. Но в таком количестве животных видят в первый раз.
По словам специалистов, причиной активности диких животных может быть нарушение графика контрацепции. Дело в том, что в регионе действует программа по контролю численности коз и экологи каждую весну ставят им специальные инъекции. Однако
Специалисты надеются, что совсем скоро самцы, разгуливающие по городским улицам, вернутся обратно в горы для сезона размножения. Пока же они чувствуют себя вполне уверенно среди людей и отвоевывают у местных жителей новые территории.
Екатерина Гура