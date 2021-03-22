00:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 22 марта
Всемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения, серия терактов в Брюсселе и другие события этого дня в истории.
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Учрежденный ООН в 1993 году Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды проводится ежегодно 22 марта. Этот день подчеркивает важность пресной воды.
Цель этого дня — привлечь внимание общественности к состоянию водных ресурсов, проблемам, связанным с их сохранением и рациональным использованием.
В России Всемирный день водных ресурсов впервые отмечался в 1995 году.
22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.
Желтый цвет, который мы привыкли считать традиционным для этих машин, появился с легкой руки основателя компании Hertz Corporation Джона Хертца. Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города. Позже желтый стал классическим цветом такси во всем мире.
22 марта 1874 года на площадках клуба по крикету и бейсболу на
Сейчас трудно сказать, кто именно являлся родоначальником игры, но популярность она обрела именно благодаря французам. Зародившись в XII веке во Франции, игра в
22 марта 1895 года в Париже состоялась первая демонстрация кинофильма для узкого круга друзей. Зрителям показали короткую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер». Незадолго до этого французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф».
Однако днем рождения кино все же считается 28 декабря того же года. В тот день в парижском кафе на Бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».
22 марта 1933 года в Дахау, неподалеку от Мюнхена, начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии. Это был первый «опытный полигон», в котором отрабатывалась система наказаний и других форм издевательств над узниками. В Дахау до начала Второй мировой войны содержались политические противники нацистского режима.
Многие узники Дахау трудились в качестве бесплатной рабочей силы на промышленных предприятиях. Узниками лагеря были 250 тысяч человек, из которых 70 тысяч — замучены и убиты.
После окончания войны комендант лагеря, охранники, врачи, осуществлявшие в лагере медицинские эксперименты над заключенными, предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге.
Центральная студия телевидения — первая в Советском Союзе
Телестудия сначала осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград. Но уже через пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов — общесоюзным.
В 1964 году впервые в стране с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. Годом спустя состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а в 1966 году была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву.
22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя в 8 утра по местному времени прогремели два взрыва. Примерно в 8:30 еще один взрыв прогремел в поезде на станции Мальбек в брюссельском метро. Бомба взорвалась во втором вагоне поезда, когда головной вагон состава уже въехал в туннель.
В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. В Бельгии был объявлен трехдневный траур.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России.