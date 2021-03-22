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День в истории: 22 мартаВсемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения, серия терактов в Брюсселе и другие события этого дня в истории
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00:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 22 марта

Всемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения, серия терактов в Брюсселе и другие события этого дня в истории.

Источник: ООН/Тобин Джонс

Всемирный день водных ресурсов

Учрежденный ООН в 1993 году Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды проводится ежегодно 22 марта. Этот день подчеркивает важность пресной воды.

Цель этого дня — привлечь внимание общественности к состоянию водных ресурсов, проблемам, связанным с их сохранением и рациональным использованием.

В России Всемирный день водных ресурсов впервые отмечался в 1995 году.

Международный день таксиста

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.

Кстати, первые лондонские такси были зеленого и красного цветов.

Желтый цвет, который мы привыкли считать традиционным для этих машин, появился с легкой руки основателя компании Hertz Corporation Джона Хертца. Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города. Позже желтый стал классическим цветом такси во всем мире.

Впервые проведена игра в большой теннис

22 марта 1874 года на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен-Айленде (Нью-Йорк, США) прошел первый матч в теннис. Буквально за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры.

Сейчас трудно сказать, кто именно являлся родоначальником игры, но популярность она обрела именно благодаря французам. Зародившись в XII веке во Франции, игра в реал-теннис была популярна в кругах французской аристократии вплоть до Великой Французской революции.

В Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма

22 марта 1895 года в Париже состоялась первая демонстрация кинофильма для узкого круга друзей. Зрителям показали короткую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер». Незадолго до этого французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф».

Однако днем рождения кино все же считается 28 декабря того же года. В тот день в парижском кафе на Бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

В Дахау начал действовать первый в фашистской Германии концлагерь

22 марта 1933 года в Дахау, неподалеку от Мюнхена, начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии. Это был первый «опытный полигон», в котором отрабатывалась система наказаний и других форм издевательств над узниками. В Дахау до начала Второй мировой войны содержались политические противники нацистского режима.

Но уже во время Второй мировой Дахау приобрел известность как один из самых ужасных концлагерей.

Многие узники Дахау трудились в качестве бесплатной рабочей силы на промышленных предприятиях. Узниками лагеря были 250 тысяч человек, из которых 70 тысяч — замучены и убиты.

После окончания войны комендант лагеря, охранники, врачи, осуществлявшие в лагере медицинские эксперименты над заключенными, предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Создана первая в СССР Центральная студия телевидения

Центральная студия телевидения — первая в Советском Союзе программно-творческая телевизионная организация — была создана 22 марта 1951 года на базе Московского телецентра на Шаболовке.

Телестудия сначала осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград. Но уже через пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов — общесоюзным.

В 1964 году впервые в стране с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. Годом спустя состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а в 1966 году была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву.

Источник: AP 2020

Серия терактов в Брюсселе

22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя в 8 утра по местному времени прогремели два взрыва. Примерно в 8:30 еще один взрыв прогремел в поезде на станции Мальбек в брюссельском метро. Бомба взорвалась во втором вагоне поезда, когда головной вагон состава уже въехал в туннель.

В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. В Бельгии был объявлен трехдневный траур.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России.

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