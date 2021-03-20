Жителю США грозит штраф за «слишком громкий флаг»

Житель города Фарго в американском штате Северная Дакота получил жалобу от ассоциации кондоминиумов. Сообщество домовладельцев жалуется на «слишком громкий» шум флага, размещенного у мужчины на балконе.
Эндрю Алмера предупредили: если вопрос не будет решен, ему грозит штраф в 200 долларов за каждый «шумный» день, сообщает Fox News.
«У меня просто отвисла челюсть», — рассказал Алмер журналистам. По словам мужчины, флаг во дворе — повсеместная американская традиция, и он никогда не слышал, чтобы за шум полотнища штрафовали.
Алмер живет в кондоминиуме пять лет, а флаг повесил на балконе около двух лет назад. Первое предупреждение он получил в январе и рассмеялся, не восприняв его всерьез. Второе письмо пришло в марте, и мужчине стало не до шуток.
Несмотря на угрозу, Алмер не планирует снимать флаг. В 2005 году в США приняли закон, согласно которому сообществам домовладельцев запрещено ограничивать размещение флагов страны на недвижимости.