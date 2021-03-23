15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Северодвинец погасил долг 22 килограммами монет
Он собрал почти 39 тысяч рублей монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек и 10 копеек.
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Житель города Северодвинск, имя которого не называют, погасил свой налоговый долг на сумму 38 715 рублей 20 копеек монетами.
Мужчина принес судебному приставу два металлических ящика, заполненных монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек, 10 копеек, сообщило Управление ФССП по Архангельской области.
«Денежные средства были пересчитаны и приняты судебным
Анна Лысенко