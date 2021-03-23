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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Северодвинец погасил долг 22 килограммами монет

Он собрал почти 39 тысяч рублей монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек и 10 копеек.

Источник: Reuters
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Житель города Северодвинск, имя которого не называют, погасил свой налоговый долг на сумму 38 715 рублей 20 копеек монетами.

Мужчина принес судебному приставу два металлических ящика, заполненных монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек, 10 копеек, сообщило Управление ФССП по Архангельской области.

«Денежные средства были пересчитаны и приняты судебным приставом-исполнителем по акту изъятия. Всего в ящиках оказалось 3 849 монет на сумму 38 715 рублей 20 копеек. Таким образом, задолженность по налогам оплачена в полном объёме», — отчитались в Управлении.

Общий вес монет составил 22 килограмма. Сотрудник органа принудительного исполнения сдал их в банк, уточнили чиновники.

Анна Лысенко

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