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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лебедь-рэкетир нападает на почтовые ящики английского города

«Набеги» случаются каждую весну.

Жители города Нортгемптон, чьи дома находятся рядом с местным озером, жалуются на лебедя-рэкетира по кличке Седрик.

Птица регулярно подходит ко входной двери того или иного дома и стучит клювом в почтовый ящик или стекло. Иногда стук и дребезжание могут длиться даже по несколько часов, пишет Daily Mail. Если лебедю надоедает стучать в одну и ту же дверь, он идет к следующей.

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Горожане уже не раз обращались в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, но специалисты только разводят руками. Они предположили, что лебедь просто добывает себе насекомых, прилипших к дереву или стеклу, но местные жители в этом сомневаются, ведь в металлических почтовых ящиках насекомых нет.

Скорее всего лебедь так требует себе угощение, говорят «жертвы» Седрика. Он привык, что каждый, кто проходит мимо озера, обязательно приносит ему еду.

Лебедь со своей второй половинкой живет на озере уже около 8 лет. Свои «набеги» на близлежащие дома он начинает весной, но к лету успокаивается и до следующей весны людей не беспокоит.

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