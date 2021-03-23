18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Компания заплатит 2,4 тысячи долларов за сутки без гаджетов
Это эксперимент по «цифровой детоксикации».
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Американская компания Reviews.org, которая тестирует всевозможные продукты и сервисы для дома, готова заплатить 2,4 тысячи долларов человеку, который проживет 24 часа без телефона, телевизора, видеоигр и всевозможных цифровых гаджетов.
Сейчас в компании готовят материал на тему «цифровой детоксикации» и выбирают кандидата, опыт которого будет описан в материале, сообщает CNN.
«Если у вас есть желание отказаться от своих гаджетов на день, но вам все еще нужно зарабатывать деньги, это прекрасная возможность для вас», — написала компания о вакансии.
Участнику эксперимента нельзя будет пользоваться ни
Идеальным кандидатом, говорят в компании, будет человек, который не представляет своей жизни без гаджетов и цифрового контента.
Анна Лысенко