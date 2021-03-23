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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Компания заплатит 2,4 тысячи долларов за сутки без гаджетов

Это эксперимент по «цифровой детоксикации».

Источник: AP 2020

Американская компания Reviews.org, которая тестирует всевозможные продукты и сервисы для дома, готова заплатить 2,4 тысячи долларов человеку, который проживет 24 часа без телефона, телевизора, видеоигр и всевозможных цифровых гаджетов.

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Сейчас в компании готовят материал на тему «цифровой детоксикации» и выбирают кандидата, опыт которого будет описан в материале, сообщает CNN.

«Если у вас есть желание отказаться от своих гаджетов на день, но вам все еще нужно зарабатывать деньги, это прекрасная возможность для вас», — написала компания о вакансии.

Участнику эксперимента нельзя будет пользоваться ни смарт-часами, ни умной музыкальной колонкой, ни системой умного дома. Но устройства попроще, такие как микроволновка или электрочайник, под запрет не подпадают. Герою также выдадут сертификат на 200 долларов, чтобы он мог купить себе «аптечку для выживания» — товары, которые заменят ему привычные гаджеты. Например, он сможет купить краски и бумагу и рисовать вместо того, чтобы делать селфи.

Идеальным кандидатом, говорят в компании, будет человек, который не представляет своей жизни без гаджетов и цифрового контента.

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