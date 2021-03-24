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12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании обнаружили гигантскую римскую мозаику

Это одна из самых крупных подобных находок в регионе.

Источник: Universidad de Jaén

Археологи обнаружили на юге Испании большую римскую мозаику размером 9 на 18 метров, созданную примерно в IV веке нашей эры.

Источник: Universidad de Jaén

Уникальная находка была сделана в недавно раскопанной римской вилле в андалузской деревушке Рус прямо посреди оливковой рощи, сообщает Хаэнский университет. Мозаика из геометрических узоров — одна из крупнейших римских мозаик, обнаруженных на юге Испании, говорят археологи.

Захоронение | Источник: Universidad de Jaén

Рядом с виллой археологи также раскопали кладбище, гончарную печь, используемую для производства плитки, и мельницу для производства оливкового масла.

Источник: Universidad de Jaén
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