12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Испании обнаружили гигантскую римскую мозаику
Это одна из самых крупных подобных находок в регионе.
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Археологи обнаружили на юге Испании большую римскую мозаику размером 9 на 18 метров, созданную примерно в IV веке нашей эры.
Уникальная находка была сделана в недавно раскопанной римской вилле в андалузской деревушке Рус прямо посреди оливковой рощи, сообщает Хаэнский университет. Мозаика из геометрических узоров — одна из крупнейших римских мозаик, обнаруженных на юге Испании, говорят археологи.
Рядом с виллой археологи также раскопали кладбище, гончарную печь, используемую для производства плитки, и мельницу для производства оливкового масла.
Анна Лысенко