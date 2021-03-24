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12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли яркий след денисовцев в ДНК современных людей

Но как эти группы встретились в прошлом, остается загадкой.

Источник: Reuters
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Исследователи из Австралии обнаружили доказательства того, что жители Юго-Восточной Азии скрещивались с денисовцами даже чаще, чем считалось до сих пор.

Денисовцами называют вымерший подвид людей, останки которых до сих пор были обнаружены только в двух местах — в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края РФ, а также в Китае на Тибетском плато. Предыдущие генетические исследования показали, что денисовцы были темнокожие, темноволосые и темноглазые, а также то, что они оставили генетический след в Азии, Сибири и Океании.

Австралийские ученые изучили последовательности генома более 400 современных людей, в том числе более 200 человек с островов Юго-Восточной Азии. Они обнаружили доказательства того, что предки современных людей, живущих в Юго-Восточной Азии, скрещивались с денисовцами — точно так же, как многие группы людей за пределами Африки скрещивались с неандертальцами.

Такой результат озадачивает, поскольку до сих пор в этом регионе останков денисовцев не находили. Как этот подвид людей из Сибири и Китая встретился с предками человека на Сулавеси или в Австралии, остается загадкой.

Ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первой, останки денисовцев в Юго-Восточной Азии все же остались, только еще не обнаружены. Но более вероятной исследователям кажется вторая версия. Ученые считают, что денисовцы на самом деле имели более разнообразный фенотип, чем считалось до сих пор. Их останки в Юго-Восточной Азии могли быть уже найдены, но классифицированы как останки H. floresiensis, H. luzonensis или H. erectus.

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Денисовский человек в представлении художника

Исследователи заявляют, что им, возможно, придется заново изучить окаменелости гоминидов с островов Юго-Восточной Азии и переписать историю человека в регионе, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Ecology and Evolution.

Анна Лысенко

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