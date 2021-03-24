12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли яркий след денисовцев в ДНК современных людей
Но как эти группы встретились в прошлом, остается загадкой.
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Исследователи из Австралии обнаружили доказательства того, что жители
Денисовцами называют вымерший подвид людей, останки которых до сих пор были обнаружены только в двух местах — в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края РФ, а также в Китае на Тибетском плато. Предыдущие генетические исследования показали, что денисовцы были темнокожие, темноволосые и темноглазые, а также то, что они оставили генетический след в Азии, Сибири и Океании.
Австралийские ученые изучили последовательности генома более 400 современных людей, в том числе более 200 человек с островов
Ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первой, останки денисовцев в
Исследователи заявляют, что им, возможно, придется заново изучить окаменелости гоминидов с островов
Анна Лысенко