13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Черно-белый минимализм: объявлены победители международного фотоконкурса
Победил снимок заснеженной дороги в Исландии
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Журнал B&W Minimalism Magazine объявил результаты международного конкурса
В конкурсе приняли участие более 1400 снимков от фотографов по всему миру. В финал попали 50 лучших работ, выбранных профессиональным жюри — фотографом и архитектором Оливье Робертом, фотографом и визуальным художником Ноэлем Осзвальдом и главным редактором журнала B&W Minimalism Magazine Миладом Сафабахшем.
Главный приз конкурса минималистической
Екатерина Гура