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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Черно-белый минимализм: объявлены победители международного фотоконкурса

Победил снимок заснеженной дороги в Исландии

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фотографии
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фотографии
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фотографии
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Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле

Журнал B&W Minimalism Magazine объявил результаты международного конкурса черно-белой фотографии Black and White Minimalist Photography.

В конкурсе приняли участие более 1400 снимков от фотографов по всему миру. В финал попали 50 лучших работ, выбранных профессиональным жюри — фотографом и архитектором Оливье Робертом, фотографом и визуальным художником Ноэлем Осзвальдом и главным редактором журнала B&W Minimalism Magazine Миладом Сафабахшем.

Главный приз конкурса минималистической черно-белой фотографии достался пейзажному фотографу из Великобритании Тиму Невеллу за его снимок «Один», который был сделан с помощью дрона в Исландии.

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