19:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Любопытная тигрица «поправила» фотоловушку в Приморье (видео)
Вместе с ней в кадре появился и ее подросший детеныш.
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Сотрудники Национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае опубликовали запись с фотоловушки, на которую попала тигрица и ее
В начале ролика
Как рассказали специалисты, тигриный рык, попавший на видео, называется вокализация, и услышать его на записи — большая редкость и удача.
Отметим, что в заповеднике «Земля леопарда» официально зарегистрирован 31 взрослый амурский тигр. Это самая большая плотность тигра среди особо охраняемых природных территорий России.
Екатерина Гура