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19:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Любопытная тигрица «поправила» фотоловушку в Приморье (видео)

Вместе с ней в кадре появился и ее подросший детеныш.

Сотрудники Национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае опубликовали запись с фотоловушки, на которую попала тигрица и ее котенок-подросток.

В начале ролика мама-тигрица громко рычит, окликая свое чадо, но когда он появляется рядом с ней, она решает проверить камеру и утыкается в нее носом.

Как рассказали специалисты, тигриный рык, попавший на видео, называется вокализация, и услышать его на записи — большая редкость и удача.

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Отметим, что в заповеднике «Земля леопарда» официально зарегистрирован 31 взрослый амурский тигр. Это самая большая плотность тигра среди особо охраняемых природных территорий России.

Екатерина Гура

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