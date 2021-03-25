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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Послание в бутылке вернулось к своему отправителю через 27 лет

Все эти годы оно было совсем близко.

37-летняя Эмма Уотт из Шотландии в конце марта получила неожиданный привет из прошлого. К ней в дверь постучалась незнакомка, которая рассказала, что нашла бутылку с посланием, на котором был указан этот адрес.

По словам Уотт, она уже и не помнила, что когда-то делала подобное, но после прочтения записки память к ней вернулась.

Как рассказала Эмма, послание она написала, когда ей было всего 10 лет, и таким необычным образом она хотела найти новых друзей с другого конца мира.

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В записке маленькая Эмма написала о своей любви к музыкальной группе Take That и особенно «милому Робби Уильямсу».

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Девочка также рассказала о своих занятиях гимнастикой и фигурным катанием.

После того, как письмо было написано, Эмма выбросила бутылку в море и благополучно о ней забыла. К сожалению, найти новых друзей таким способом у Уотт не получилось. Оказалось, что бутылку выбросило на берег всего в нескольких километрах от ее дома, где она, видимо, и пролежала все эти годы. В марте 2021 года послание было обнаружено местной жительницей в песке на берегу реки Итан, пишет Daily Mail. Женщина прочла записку и решила разыскать ее автора. К счастью, Эмма до сих пор проживает по тому же адресу.

Екатерина Гура

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