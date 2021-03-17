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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мальчик из Канады нашел «послание из прошлого»

И нашел неожиданного друга по переписке.

8-летний Ньима Митчелл из Канады обнаружил послание в бутылке, написанное почти 26 лет назад.

Мальчик играл недалеко от озера в рыбацкой деревне Четикамп на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии. Он увидел бутылку с посланием под сосной, принес ее домой и отвинтил крышку плоскогубцами, сообщает CBC.

Как оказалось, письмо написала 14-летняя девочка Нелли Надо еще в 1995 году. Она сообщила, что отдыхает на Мадленских островах с семьей и друзьями, что примерно в сотне километров от места жительства Митчелла. В послании Нелли написала, что решила бросить в океан послание в бутылке в надежде найти друга по переписке.

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Как послание оказалось так далеко от океана, остается загадкой. Мать Ньимы предположила, что бутылку вымыло на берег во время наводнения несколько лет назад, после чего она попала в озеро, а со временем и на берег возле их домика.

Митчеллы смогли связаться с Нелли Надо. Сейчас женщине 39 лет, она живет с мужем и детьми на Аляске и работает семейным врачом. Как оказалось, Нелли совершенно забыла о своем письме. Она сказала журналистам, что «послание из прошлого» вызывало у нее трепет несколько дней.

Сейчас Надо и Ньима обменялись уже несколькими письмами. Нелли все же нашла друга по переписке, хотя подождать пришлось больше 25 лет.

Анна Лысенко

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