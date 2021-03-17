Мальчик из Канады нашел «послание из прошлого»

8-летний Ньима Митчелл из Канады обнаружил послание в бутылке, написанное почти 26 лет назад.
Мальчик играл недалеко от озера в рыбацкой деревне Четикамп на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии. Он увидел бутылку с посланием под сосной, принес ее домой и отвинтил крышку плоскогубцами, сообщает CBC.
Как оказалось, письмо написала 14-летняя девочка Нелли Надо еще в 1995 году. Она сообщила, что отдыхает на Мадленских островах с семьей и друзьями, что примерно в сотне километров от места жительства Митчелла. В послании Нелли написала, что решила бросить в океан послание в бутылке в надежде найти друга по переписке.
Как послание оказалось так далеко от океана, остается загадкой. Мать Ньимы предположила, что бутылку вымыло на берег во время наводнения несколько лет назад, после чего она попала в озеро, а со временем и на берег возле их домика.
Митчеллы смогли связаться с Нелли Надо. Сейчас женщине 39 лет, она живет с мужем и детьми на Аляске и работает семейным врачом. Как оказалось, Нелли совершенно забыла о своем письме. Она сказала журналистам, что «послание из прошлого» вызывало у нее трепет несколько дней.
Сейчас Надо и Ньима обменялись уже несколькими письмами. Нелли все же нашла друга по переписке, хотя подождать пришлось больше 25 лет.