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19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фанат головоломок не может завершить самый большой пазл в мире из-за недостающей детали

На сборку пазла он потратил четыре с половиной месяца.

Петер Шуберт из Германии является одним из самых известных и титулованных собирателей пазлов в мире. На родине ему даже дали прозвище Король Головоломок. Но даже рекордсмены не застрахованы от такой неприятности, как потеря деталей головоломки.

Именно так и случилось с Петером и его последней работой — гигантским 17-метровым пазлом «Путешествие вокруг искусства» от компании Grafika, который на момент производства считался самым большим в мире.

Набор из 54 тысяч фрагментов Шуберт собирал ежедневно в течение четырех с половиной месяцев. По словам немца, в рабочий день он тратил на головоломку 4−5 рабочих часов, а в выходные дни мог собирать пазл по 14−15 часов.

Петер признался, что этот набор стал для него самым сложным за все 17 лет: только на картинных рамах было более трех тысяч одинаковых бежевых деталей.
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Но когда проект был практически завершен, случилось ужасное — Шуберт не досчитался одной единственной детали. Тщательные поиски всех возможных мест в доме ни к чему не привели, а потому Петер обратился напрямую к производителю с просьбой прислать ему недостающую деталь. В компании энтузиазм любителя головоломок оценили и пообещали прислать ему недостающий фрагмент как можно скорее, чтобы он наконец-то смог закончить свою монументальную работу, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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