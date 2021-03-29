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08:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Грандиозная весенняя распродажа на AliExpress: суперскидки на одежду, технику и многое другое

AliExpress отмечает свой день рождения! В связи с этим с 29 марта по 2 апреля на сайте проходит главная весенняя распродажа с гигантскими скидками на самые популярные товары. В дни распродажи скидки достигают максимума, но надо поторопиться, ведь выгодные предложения быстро заканчиваются.

Не упустите свой шанс приобрести брендовые товары по суперценам. Промокоды и заработанные в приложении монеты также суммируются с основными скидками. И кстати, не забывайте про купоны на скидки — они тоже помогут вам здорово сэкономить!

Цветные беспроводные наушники

Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс в эту грандиозную распродажу можно купить по смешным ценам. Яркие, водонепроницаемые наушники-капли отлично подойдут как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Имеют защиту от отпечатков пальцев и устойчивы к царапинам. В режиме разговора держат заряд около двух часов, а время воспроизведения музыки составляет до 3 часов. Для выбора доступны шесть разных цветов. 

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В отзывах пишут:
  • Наушники супер, сразу подключаются без проблем. Мои первые беспроводные наушники. Звук приличный. Трек отслеживался полностью. Брала белые маме и желтые себе. Мама тоже довольна.
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Цветные беспроводные наушники
Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

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В отзывах пишут:
  • Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
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Кроссовки для походов
Электротренажер для пресса

Почем стоит купить? Потому что в зал идти не всегда хочется, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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В отзывах пишут:
  • Доставка менее недели. В комплекте инструкция. Три накладки и три блока, а также кабель для зарядки. Зарядка всех блоков может осуществляться одновременно, за счет трех ответвлений. Итак, изделие просто в использовании. Всего 6 режимов, переключаются нажатием кнопки М. А также есть регулятор мощности +-. Прибор интересный. Я новичок в этом плане, спортом давно не занималась. Уже 1 и 2 уровни мощности для меня довольно ощутимы. Определенно присутствует стимуляция мышц
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Электротренажер для пресса
Солнцезащитные очки «кошачий глаз»

С наступлением весны пришло время задуматься о солнцезащитных очках, особенно если сейчас, во время распродажи, можно выбрать качественные и модные модели за совсем смешные деньги. Например, дизайнерские очки в форме «кошачий глаз» с классическими и цветными стеклами сейчас продают со скидкой до 50% и быстрой доставкой Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Обалденные очки! Спасают от яркого солнца, а с таким чехлом очень удобно брать с собой, не боясь, что поцарапаются в сумке. В подарок положили небольшой брелочек.
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Солнцезащитные очки «кошачий глаз»
Бюджетный смартфон Xiaomi

Бюджетный, но при этом мощный и современный смартфон Xiaomi Redmi 9C - это идеальное соотношение цены и качества. 2 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти, процессор MTK Helio G35 6,53 дисплей 5000 мАч и тройная камера упакованы в стильный корпус с защитой от царапин. Смартфон доступен в трех разных цветах и с быстрой доставкой Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Самая удачная модель 2020 года. Все игры на максимальных, не греется, современный дизайн. Покупаю у продавца не первый раз, быстрая доставка. Покупайте, не пожалеете. Лучший товар за эти деньги.
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Бюджетный смартфон Xiaomi
Удобные беспроводные наушники с радио

Hi-Fi стерео наушники входят в топ беспроводных наушников с алиэкспресс. В гарнитуре есть поддержка FM, встроенный микрофон и слот для SD-карт. Время воспроизведения музыки составляет 8-9 часов, а заряжаются они через USB. Кроме того, в наушниках есть 3,5 мм аудио разъем, что обеспечивает простое проводного подключение. Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс 2021 сейчас можно купить по скидке до 60%. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка быстрая. А вот упаковано слабовато. Коробка сильно помялась и для подарка уже не подходит. Наушники целые. В комплекте кабель для зарядки и инструкция. Звук хороший. Музыку с SD карточек воспроизводит. FM радио ловит, но при ходьбе бывают помехи. Микрофон неплохой, слышно, понятно. Аккумулятора хватает надолго. За свою цену хорошие наушники.
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Удобные беспроводные наушники с радио
Мини-дрон с камерой 4K

Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.  

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В отзывах пишут:
  • Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
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Мини-дрон с камерой 4K
Самофиксирующийся бинт

Фиксирующий бинт, который не требует завязывания: для его закрепления достаточно просто прижать один конец бинта к другому. Бинт не приклеивается к коже, волосам или одежде и не вызывает раздражений.

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В отзывах пишут:
  • Самофиксирующийся бинт, пойдет если нужно закрепить повязку или зафиксировать сустав. Качество хорошее, не разматывается. У нас в аптеках/магазинах тоже продают подобные, но значительно дороже и все одинаковой ширины (5 см). Здесь можно выбрать ширину, что очень удобно.
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Самофиксирующийся бинт
Безопасные рабочие кроссовки

Безопасная рабочая обувь не обязательно должна быть тяжелой и скучной. Теперь можно совместить защиту с комфортом и стилем. Легкие и дышащие кроссовки со стальным носком, прочной нескользящей подошвой и светоотражающими вставками отлично подойдут как для работы, так и активного отдыха. Кроссовки имеют все необходимые сертификаты безопасности, и выполнены в стильном дизайне и разных цветах. Кстати, сейчас их можно купить по скидке до 50%. 

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто класс. Из плюсов: дизайн, очень мягкая стелька, защитные вставки в носах для предотвращения травм пальцев, дополнительный комплект шнурков в подарок. Минусов я не нашел, если придраться то на мой 42 размер они чуть великоваты. Продавец прислал инструкцию по эксплуатации.
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Безопасные рабочие кроссовки
Классный ноутбук

Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.

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В отзывах пишут:
  • Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро.
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Классный ноутбук
Бита со встроенным фонариком

Необычное, но довольно удачное сочетание прочной биты из алюминиевого сплава и мощного фонарика превращают это устройство в универсального помощника в  экстремальных или опасных условиях. Прочный материал корпуса при необходимости легко сможет разбить стекло или кирпичи, а встроенный внутрь фонарик имеет три разных режима освещения. Кроме того корпус биты водостойкий, так что устройство будет спокойно работать под дождем или короткое время в воде. 

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В отзывах пишут:
  • Отличный фонарик и устройство личной защиты. Хороший вес, но не слишком тяжелый. Работает на 4 батарейках AA и имеет три режима освещения. Один из них - эффект стробоскопического света, который обязательно привлечет внимание.
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Бита со встроенным фонариком
Глянцевая беспроводная зарядка

Чем меньше проводов, тем лучше! В этом смысле  беспроводное зарядное устройство - это просто незаменимая вещь в доме или на работе. Зарядка имеет круглую форму и очень стильный глянцевый дизайн. Можно выбрать белый или черный цвет. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, а светодиодный индикатор подскажет, когда устройство заряжено полностью. Сейчас купить беспроводное зарядное устройство можно со скидкой в 50% и быстрой доставкой из России.

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В отзывах пишут:
  • Пока что нравится, компактный, смотрится стильно и удобный для зарядки. Во время заряда по кругу пульсирует синий цвет, во время простоя горит красным в одном из уголков. Ток заряда будет зависеть от телефона и его поддержки. Снизу резиновые ножки, по столу не скользит. Размеры: в ширину 101 мм, а толщина 7 мм. Комплектный кабель в длину 1 м. Товар выслали через 4 дня, в пупырчатом пакете-конверте. Упаковано было в фирменный зип-пакетик. Посылка отслеживалась на всем пути. 
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Глянцевая беспроводная зарядка
Очень удобные мужские кроссовки

Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. Доступны белый, серый цвета и ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.
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Очень удобные мужские кроссовки
Волшебная швабра

Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду  и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.

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В отзывах пишут:
  • Швабра хорошего качества и выглядит очень прочной. Очень удобна в использовании. Соскабливающая лента может легко вытереть воду без каких-либо следов.
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Волшебная швабра
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

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В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
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Наружная камера наблюдения с Wi-Fi
Мужские брендовые очки

Отличный аксессуар подойдет в качестве подарка. Такие очки идут всем, чьи лица имеют мягкий контур. Поляризационные очки блокируют появление солнечных бликов, а потому будут незаменимы при вождении. Очки KINGSEVEN выгодно подчеркнут плавные черты вашего лица. Заказывайте по ускоренной доставке.

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В отзывах пишут:
  • Очки хорошие, покупкой доволен, при солнце на мокром асфальте и снегу глаза не болят, бликов нет. Это самое главное.
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Мужские брендовые очки
Суперудобные женские кроссовки

Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков и беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.
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Суперудобные женские кроссовки
Складная подставка для планшета и телефона

Универсальная, легкая и стильная подставка, которую можно легко складывать и носить с собой в сумке, намного облегчит жизнь тем, кто часто пользуется планшетами и смартфонами. Подставка выполнена из нескользящего силикона, что надежно ее фиксирует и обеспечивает безопасность, а регулируемый уровень наклона и высоты сделает использование гаджетов намного комфортнее. Подставка универсальна и отлично подойдет для любых устройств размеров от 4,7 до 10,8 дюймов. Быстрая доставка Плюс и скидки до 40% также являются большим преимуществом.

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В отзывах пишут:
  • Качество просто отличное. Заказал второй раз, на подарок. Первую которую заказал себе - использую постоянно. Очень хорошая алюминиевая подставка. Удерживает и iPad и iPhone. Очень доволен покупкой.
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Складная подставка для планшета и телефона
Ортопедические кожаные стельки

Удобные и мягкие ортопедические стельки отлично подойдут для тех, кто страдает плоскостопием, много времени проводит на ногах или просто хочет сделать свою обувь удобнее. Специальная модель помогает контролировать, стабилизировать и сбалансировать стопу. А верхнее покрытие отлично впитывает пот и блокирует запахи. В марте эти стельки можно купить на 50% дешевле и с быстрой доставкой из России.

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В отзывах пишут:
  • Все супер. Стельки тонкие, но узкие, длину легко укоротить. В носке не пробовала. Бонусом наклейки на туфли.
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Ортопедические кожаные стельки
Корректор осанки

Корректор осанки поможет вам избавиться от сутулости и облегчит боли в спине и шее, которые так часто случаются у офисных работников из-за неправильного и длительного сидения на одном месте. Корректор регулируется, и его можно носить в любое удобное вам время.

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В отзывах пишут:
  • Отличное качество пошива. Работает как надо, дочка сразу выше становится, когда одевает. На рост 156 подошёл размер S
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Корректор осанки
Омолаживающий крем с отбеливающим эффектом

Универсальный увлажняющий крем для лица с ретинолом создан специально для возрастной кожи. Его уникальная формула не просто борется с мелкими морщинами, но также отлично увлажняет и подтягивает кожу. Кроме того, крем обладает отбеливающим эффектом, что помогает в борьбе с пигментными пятнами и возрастными изменениями цвета лица. Огромные скидки и быстрая доставка из России сделают покупку еще приятнее. 

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В отзывах пишут:
  • Крем упакован в слюду и выглядит очень дорого. Баночка маленькая. Запах просто обалденный, такой лимонно-парфюмерный. Держится на коже достаточно долго. Консистенция довольно густая в баночке, но шелковистая при распределении на коже. Цвет бледно-желтоватый. Очень понравился эффект увлажненности кожи после нанесения! Бренду Vibrant Glamour вполне доверяю, т.к. уже покупала их продукцию раньше. Аллергии не возникло. Крем очень понравился, спасибо!
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Омолаживающий крем с отбеливающим эффектом
Потрясающий спортивный костюм для женщин

Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.

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В отзывах пишут:
  • Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше.
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Потрясающий спортивный костюм для женщин
Умная колонка «Капсула»

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.
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Умная колонка «Капсула»
Стильные смарт-часы

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с  доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!

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В отзывах пишут:
  • Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже.
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Стильные смарт-часы
Зонт с фонарем и подсветкой

Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России..

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В отзывах пишут:
  • Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую
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Зонт с фонарем и подсветкой
Надежные мужские кроссовки

Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с характерным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

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В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить
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Надежные мужские кроссовки
Набор крутых ножей

Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!

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В отзывах пишут:
  • Все хорошо. Наточены до бритвы. Качество супер.
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Набор крутых ножей
Куртка Xiaomi с наполнителем из аэрогеля

Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие.Куртка с аэрогелем от Xiaomi  — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.

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В отзывах пишут:
  • Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо.
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Куртка Xiaomi с наполнителем из аэрогеля
Электромассажер для шеи

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

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В отзывах пишут:
  • Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс!
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Электромассажер для шеи
Суперудобные магнитные шнурки

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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В отзывах пишут:
  • Спасибо продавцу за быструю доставку в Краснодар и хороший товар. Упаковка была хорошая, ничего не повредилось, в каждом комплекте со шнурками идет маленькая отверточка, застежки хорошо магнитятся, все соответствует описанию, шнурки хорошо растягиваются. Это разноцветные резинки хорошего качества, в каждом комплекте 2 длинных шнурка, на детскую обувь достаточно одного шнурка, разрезанного пополам.
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Суперудобные магнитные шнурки
Рыболовные приманки

Пластиковая блесна размером 50 мм и весом в 5 граммов отлично подойдет для ловли щуки, окуня и баса. В наличии имеется 15 различных видов приманок разных цветов, а два тройных крючка надежно зафиксированы двойным креплением.

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В отзывах пишут:
  • Отправил быстро. Окрас крутой и ровный. Петли клеить не нужно. Крючки белые острые. К двойнику припаян одинарник. Крючки натуральный тройник. Колечки правильные и упругие. Качество норм. Продавец отличный - общительный. Отправил мне купон на скидку. Рекомендую 
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Рыболовные приманки
Многофункциональная овощерезка

Универсальный слайсер, работающий по принципу мясорубки. Он позволяет быстро и эффективно нарезать или нашинковать овощи для любого случая: от домашнего обеда до праздничного ужина или фуршета. Кухонный прибор доступен к заказу в трех цветах. Доставка из России.

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В отзывах пишут:
  • Удобная, советую к покупке.
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Многофункциональная овощерезка
Фитнес-ленты

Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.

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В отзывах пишут:
  • Товар пришёл за 16 дней с момента открытия заказа. Упаковано было в пакет из пузырчатой плёнки и дополнительно запаяно в полиэтиленовый пакет. Сам жгут был в сложенном виде зафиксирован двумя резинками. Всё дошло в сохранности. Товар хорошего качества, запах отсутствует. Продавца и товар рекомендую
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