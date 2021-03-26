18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Генетическая мутация заставила кроликов ходить на передних лапах (видео)
Они не умеют прыгать, но могут ходить на передних лапах.
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Селекция порой приводит к неожиданным результатам, и кролики породы sauteur d'Alfort — прямое тому подтверждение.
Мутация генов заставила некоторых из этих животных ходить на передних лапах. Когда кролик с мутацией решает прогуляться, он не бежит и не прыгает, как его сородичи, а вскидывает задние лапы в воздух и передвигается на передних двух, как
Чтобы отследить мутацию, обрекшую кроликов на пожизненные акробатические трюки, ученые из Португалии и Швеции скрестили породу sauteur d’Alfort с новозеландскими белыми кроликами. Они вырастили 52 кролика, примерно четверть из которых унаследовала две копии гена с мутацией, и заболевание проявилось.
Оказалось, что мутация скрыта в участке гена, известного как RORB. Именно она и заставляет породу sauteur d'Alfort передвигаться таким странным образом, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS Genetics.
RORB «дает инструкции» клеткам млекопитающих, заставляя их производить определенные белки. Если кролик является носителем мутировавшего гена, количество нейронов спинного мозга, которые продуцируют нужный белок, резко уменьшается. А если в организме животного присутствуют две копии мутировавшего гена, нужный белок в спинном мозге не производится вообще, и животное теряет способность к прыжку.
Ученые считают, что ген RORB может быть ответственным за способность прыгать у всех млекопитающих, в том числе кенгуру, зайцев и других активных «прыгунов».
Анна Лысенко