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18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Генетическая мутация заставила кроликов ходить на передних лапах (видео)

Они не умеют прыгать, но могут ходить на передних лапах.

Селекция порой приводит к неожиданным результатам, и кролики породы sauteur d'Alfort — прямое тому подтверждение.

Мутация генов заставила некоторых из этих животных ходить на передних лапах. Когда кролик с мутацией решает прогуляться, он не бежит и не прыгает, как его сородичи, а вскидывает задние лапы в воздух и передвигается на передних двух, как человек-акробат.

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Чтобы отследить мутацию, обрекшую кроликов на пожизненные акробатические трюки, ученые из Португалии и Швеции скрестили породу sauteur d’Alfort с новозеландскими белыми кроликами. Они вырастили 52 кролика, примерно четверть из которых унаследовала две копии гена с мутацией, и заболевание проявилось.

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Оказалось, что мутация скрыта в участке гена, известного как RORB. Именно она и заставляет породу sauteur d'Alfort передвигаться таким странным образом, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS Genetics.

RORB «дает инструкции» клеткам млекопитающих, заставляя их производить определенные белки. Если кролик является носителем мутировавшего гена, количество нейронов спинного мозга, которые продуцируют нужный белок, резко уменьшается. А если в организме животного присутствуют две копии мутировавшего гена, нужный белок в спинном мозге не производится вообще, и животное теряет способность к прыжку.

Ученые считают, что ген RORB может быть ответственным за способность прыгать у всех млекопитающих, в том числе кенгуру, зайцев и других активных «прыгунов».

Анна Лысенко

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