00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 29 марта
День рождения «Кока-Колы», начало работы Толстого над «Анной Карениной», теракты в московском метро и другие события этого дня в истории.
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В этом году бенгальский новый год и один из наиболее красочных праздников индуизма отмечается 29 марта. Дата события уникальна для каждого года.
На весеннем фестивале красок Холи все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой. В этот день в Индии все считались равными, а краски должны были скрыть кастовую и сословную принадлежность. Для индусов Холи — важный религиозный праздник, который назван в честь Холики, чье чучело сжигают в городах и селах. Кстати, этот праздник широко отмечается и за пределами Индии.
29 марта 1873 года Лев Николаевич Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Согласно воспоминаниям жены писателя и его старшего сына, в тот день Толстой случайно заглянул в томик Пушкина и прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу…».
«Вот как надо писать!» — воскликнул Толстой.
Толстой окончил роман в апреле 1877 года. В том же году он ежемесячно стал публиковаться в журнале «Русский вестник».
Ровно 135 лет назад в этот день был создан рецепт популярного напитка — «Кока-колы». Джон Стит Пембертон, фармацевт по образованию, искал средство от головной боли. Для этого он сварил необычный сироп карамельного цвета.
Сироп был сладким и густым, и пришелся Пембертону по вкусу.
Первые порции сиропа продавались в аптеке по пять центов за стакан. Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола» (Coca-Cola).
После смерти Пембертона бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт «Кока-Колы» у его вдовы за 2300 долларов. 31 января 1893 года товарный знак «Кока-Кола» был официально зарегистрирован в США.
29 марта 1940 года банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. С того момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала внедряться тонкая металлическая нить.
Первыми защищенными деньгами стали банкноты достоинством 1 фунт стерлингов и 10 шиллингов. У этих банкнот изменились элементы оформления и цвет — фунтовая купюра из зеленоватой стала
К началу всемирной выставки «Экспо-98» в Лиссабоне был создан мост Васко да Гама. Его открытие было приурочено к 500-летию первого путешествия Васко да Гама. Движение по нему было открыто 29 марта 1998 года.
Мост в Лиссабоне построили за 18 месяцев. Он соединил берега главной реки Португалии Тежу. Его общая протяженность составляет 17 тысяч 185 метров, протяженность надводной части — 10 километров.
29 марта 2010 года в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк Культуры» в утренний
В результате терактов погибли 40 человек, 168 человек были признаны потерпевшими. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.
По результатам экспертизы, мощность взрывного устройства, сработавшего на станции «Лубянка», составила до 4 килограммов в тротиловом эквиваленте, а на станции «Парк культуры» — от 1,5 до 2 кг.