Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 мартаДень рождения «Кока-Колы», начало работы Толстого над «Анной Карениной», теракты в московском метро и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
26Body Worlds
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 29 марта

День рождения «Кока-Колы», начало работы Толстого над «Анной Карениной», теракты в московском метро и другие события этого дня в истории.

Источник: AP 2020

Праздник весны и ярких красок Холи

В этом году бенгальский новый год и один из наиболее красочных праздников индуизма отмечается 29 марта. Дата события уникальна для каждого года.

На весеннем фестивале красок Холи все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой. В этот день в Индии все считались равными, а краски должны были скрыть кастовую и сословную принадлежность. Для индусов Холи — важный религиозный праздник, который назван в честь Холики, чье чучело сжигают в городах и селах. Кстати, этот праздник широко отмечается и за пределами Индии.

Толстой начал работу над романом «Анна Каренина»

29 марта 1873 года Лев Николаевич Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Согласно воспоминаниям жены писателя и его старшего сына, в тот день Толстой случайно заглянул в томик Пушкина и прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу…».

«Вот как надо писать!» — воскликнул Толстой.

В тот же день вечером писатель принес жене рукописный листок, на котором была написана фраза: «Все смешалось в доме Облонских».

Толстой окончил роман в апреле 1877 года. В том же году он ежемесячно стал публиковаться в журнале «Русский вестник».

День рождения «Кока-Колы»

Ровно 135 лет назад в этот день был создан рецепт популярного напитка — «Кока-колы». Джон Стит Пембертон, фармацевт по образованию, искал средство от головной боли. Для этого он сварил необычный сироп карамельного цвета.

В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин, а потому напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, и пришелся Пембертону по вкусу.

Первые порции сиропа продавались в аптеке по пять центов за стакан. Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола» (Coca-Cola).

После смерти Пембертона бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт «Кока-Колы» у его вдовы за 2300 долларов. 31 января 1893 года товарный знак «Кока-Кола» был официально зарегистрирован в США.

Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделки

29 марта 1940 года банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. С того момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала внедряться тонкая металлическая нить.

Первыми защищенными деньгами стали банкноты достоинством 1 фунт стерлингов и 10 шиллингов. У этих банкнот изменились элементы оформления и цвет — фунтовая купюра из зеленоватой стала голубовато-розовой, а 10-шиллинговая поменяла свой «окрас» с красновато-коричневого на розовато-лиловый. Банк также изъял из обращения банкноты номиналом свыше 5 фунтов.

Источник: AP 2020

В Лиссабоне открыт мост Васко да Гама

К началу всемирной выставки «Экспо-98» в Лиссабоне был создан мост Васко да Гама. Его открытие было приурочено к 500-летию первого путешествия Васко да Гама. Движение по нему было открыто 29 марта 1998 года.

До открытия в России автодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом в мае 2018 года мост Васко да Гама был самым длинным мостом в Европе.

Мост в Лиссабоне построили за 18 месяцев. Он соединил берега главной реки Португалии Тежу. Его общая протяженность составляет 17 тысяч 185 метров, протяженность надводной части — 10 километров.

Источник: РИА "Новости"

Взрывы в московском метро

29 марта 2010 года в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк Культуры» в утренний час-пик, с интервалом около 40 минут, произошли два взрыва, устроенные террористками-смертницами.

В результате терактов погибли 40 человек, 168 человек были признаны потерпевшими. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

По результатам экспертизы, мощность взрывного устройства, сработавшего на станции «Лубянка», составила до 4 килограммов в тротиловом эквиваленте, а на станции «Парк культуры» — от 1,5 до 2 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.
США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»
Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями
Пробку в Суэцком канале показали из космоса
Фотограф расплавил дрон в вулкане ради неповторимых кадров
В Мексике создали маску только для носа
Gnezdo.ru
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Почему не надо часто менять моторное масло?
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
США готовятся к войне против России
Hi-Tech
Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.2 для iPhone Его важно установить как можно скорее
Авто
Почему не стоит торопиться с утилизацией старенького ВАЗ-2104 В СССР универсалы пользовались популярностью, ведь они позволяли перевозить внутри (а не на крыше) практически все что угодно. ВАЗ-2104 был самой настоящей рабочей лошадкой. После грамотного тюнинга он превратился в стильный автомобиль выходного дня
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Дети
38-летнюю Ксению Бородину поздравляют с беременностью (фото) В сети решили, что телеведущая станет мамой в третий раз
Леди
Регина Тодоренко собственноручно отстригла волосы Звезда «Орла и решки» кардинально сменила имидж
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Признаки того, что вы уже незаметно переболели коронавирусом
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь