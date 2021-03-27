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10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийцев напугал большой бак в воде, похожий на кита

Во время наводнения в океан попало множество предметов.

Отдыхающие на австралийском пляже Куджи недалеко от Сиднея были напуганы огромной фигурой в воде, медленно приближающейся к берегу.

Многие приняли ее за кита и даже позвонили защитникам диких животных, сообщает Daily Mail. Но плывущий объект оказался огромным пластиковым баком на 20 тысяч литров, сплюснутым так, что и вправду стал напоминать морское животное.

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Во время наводнения в австралийском штате Новый Южный Уэльс в реки и океан попало множество предметов, и теперь вода постепенно выносит их обратно на берег, говорят специалисты.

Бак в итоге оказался на песке и теперь постоянно привлекает внимание отдыхающих и прохожих. С ним даже фотографируются, принимая объект за арт-инсталляцию.

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Анна Лысенко

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