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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории 31 марта

Открытие Эйфелевой башни, возвращение ГДР сокровищ Дрезденской галереи и другие события этого дня в истории.

Открытие Эйфелевой башни

31 марта 1889 года состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни в Париже. В этот день конструктор Гюстав Эйфель водрузил на ее вершине французский флаг, взбираться наверх приходилось по ступенькам.

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа была построена для Всемирной выставки как символ достижений техники XIX века. Несмотря на огромную популярность башни (за шесть месяцев посмотреть «железную даму» пришли более 2 млн посетителей), творческая интеллигенция Франции была возмущена дерзким проектом, опасаясь, что металлическая конструкция будет подавлять архитектуру города и нарушит складывавшийся на протяжении веков неповторимый стиль столицы.

Изначально Эйфелева башня задумывалась как временная конструкция, призванная служить входной аркой парижской выставки. Через 20 лет Эйфель должен был разобрать башню и продать как лом. Но позже башню решили оставить для установки радиопередатчика, антенны установили на самом верху. Позже, в 1925 году, на башне был установлен и телевизионный передатчик.

Изобретение застежки-молнии

31 марта 1896 года Уиткомб Джадсен из Чикаго изобрел новую застежку, названную «молнией».

Началось все с того, что друг Джадсена страдал болями в спине: он с трудом наклонялся, чтобы зашнуровать ботинки. Тогда он и пришел к инженеру-изобретателю Уиткомбу, чтобы тот придумал какую-нибудь застежку для обуви, которая позволяла бы не наклоняться надолго и застегивать обувь по возможности одной рукой. Вскоре Уиткомб представил застежку из двух цепочек. На этих цепочках чередовались крючки и петельки. А элементы этой конструкции сцеплялись при помощи «ключика-язычка». Он запатентовал ее 7 ноября 1891 года как «застежку для обуви». А публике это изобретение было представлено 31 марта 1893 года. Новая застежка получила название «молния».

Первый автомобиль с названием Mercedes

31 марта 1901 года был выпущен первый автомобиль под маркой Mercedes. Он назывался Мерседес-35Р5 и имел классическую расстановку агрегатов — ведущие колеса сзади, двигатель спереди.

Известно, что трехлучевая звезда на логотипе «Mercedes» символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе.

Это объясняется тем, что владелец марки, компания «Даймлер», производила не только автомобили, но и судовые, авиационные двигатели. Помимо этого трехлучевая звезда означает единство автомобиля для водителя, пассажира и механика.

Источник: РИА "Новости"

Возвращение шедевров Дрезденской галереи

31 марта 1955 года советское правительство по настоянию Никиты Хрущева приняло решение вернуть правительству Германской Демократической Республики полотна Дрезденской картинной галереи, которую еще называют «Галереей старых мастеров». Никто и никогда за всю историю Европы не совершал подобного шага.

Собрание картин, начало которому курфюрсты Саксонии положили еще в XVI столетии, было взято как трофей Красной армией в мае 1945 года. И, согласно всем законам и обычаям войны, запросто могло оставаться в полном распоряжении победителя.

Выставку шедевров Дрезденской галереи в Москве в 1955 году посетили миллион двести тысяч человек. Люди стояли в огромных очередях, впервые видели и сразу же прощались со спасенными работами Рафаэля, Дюрера. После возвращения коллекции разрушенный бомбардировками город вновь превратился в один из мировых центров искусства.

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Джими Хендрикс впервые сжег свою гитару

Джими Хендрикс поджег гитару прямо на сцене во время концерта в Лондоне 31 марта 1967 года. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели, а Джими пришлось впоследствии регулярно завершать свои выступления подобным образом.

В 2009 году журнал «Time» назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Он широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки.

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Фильм «Матрица»

31 марта 1999 года в США вышел фильм «Матрица» братьев (ныне сестры) Вачовски, ставший, по образному выражению своего продюсера Джоэла Сильвера, «первым фильмом нового столетия».

Картина вызвала значительный резонанс в сфере философской мысли, а обсуждению ее аллегорического смысла посвящены многочисленные статьи. Однако для большинства зрителей наиболее важной оказалась визуальная составляющая. Так, визитной карточкой фильма стал эффект «Bullet Time» — практически полная остановка времени в определенный момент, в то время как камера продолжает двигаться.

При бюджете в $63 миллиона, «Матрица» собрала $171 миллион в США и $460 в мире, а на DVD разошлась более чем 3-миллионным тиражом в одной только Америке. Также, фильм получил четыре «Оскара», 28 других премий и 36 номинаций.

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